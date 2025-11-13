FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट की वकीलों को नसीहत, कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश न होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद लें | अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कसा शिकंजा, ED, DRI और EOW करेगा फोरेंसिक ऑडिट | यूपी- बाराबंकी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, दो की मौत, शवों के चीथड़े उड़े | दिल्ली कार धमाके पर बड़ी खबर, शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है ब्रेजा कार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब

Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब

CISCE Date Sheet 2025: CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक

CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक

Weight Gain: बिना साइड इफेक्ट, इन आयुर्वेदिक तरीकों से बढ़ेगा वजन! दुबलापन नहीं बनेगा शर्मिंदगी का कारण 

Weight Gain: बिना साइड इफेक्ट, इन आयुर्वेदिक तरीकों से बढ़ेगा वजन! दुबलापन नहीं बनेगा शर्मिंदगी का कारण

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री

ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री

Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम

Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम

सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट

सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज में Shami के न चुने जाने पर Shubman Gill ने तोड़ी चुप्पी, जानिए कप्तान ने क्या कुछ कहा

Shubman Gill on Mohammed Shami: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए मोहम्मद शमी को टीम में नहीं चुना गया है, जिसके बाद शुभमन गिल ने चुप्पी तोड़ी है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 13, 2025, 02:49 PM IST

साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज में Shami के न चुने जाने पर Shubman Gill ने तोड़ी चुप्पी, जानिए कप्तान ने क्या कुछ कहा

Shubman Gill on Mohammed Shami

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज, तीन मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है. बीसीसीआई ने टेस्ट टीम के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में मोहम्मद शमी को जगह नहीं मिली है. शमी चोटिल थे और फिर वो पूरी तरह फिट हुए और घरेलू क्रिकेट भी खेला, लेकिन फिर भी उन्हें टीम में नहीं चुना गया. ऐसे में टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने शमी के न चुने जाने पर चुप्पी तोड़ी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

गिल ने शमी को लेकर तोड़ी चुप्पी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले शुभमन गिल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद शमी के बारे में पूछा गया था. तब गिल ने कहा, "मोहम्मद शमी भाई जैसे गेंदबाज बहुत कम हैं. लेकिन हम मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा के हालिया परफॉर्मेंस को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. हमारी नजर अगली टेस्ट सीरीज को लेकर भी है कि हम कहां खेलेंगे. इस बारे में सिलेक्टर्स मुझसे ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं."

शुभमन गिल ने ऑलराउंडर्स को लेकर कहा, "हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं, जो गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी अपना दम दिखा सकते हैं. वो शानदार ऑलराउंडर्स हैं और इसकी गवाही उनके आंकड़े देते हैं. ये सीरीज काफी रोमांचक होने वाली है. अफ्रीका के पास भी अच्छे ऑलराउंडर्स है. पिछली सीरीज में ये देखने को मिला था. ये दोनों मैच हमारे लिए  WTC के नजरिए से काफी अहम है. इससे फाइनल की राह तय होगी. वो चैंपियंस हैं और हमने भी मुश्किल समय में अच्छा किया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सफेद गेंद से खेलने के बाद लाल बॉल से तुरंत खेलना चुनौतीपूर्ण होगा."

टेस्ट सीरीज के लिए दोनों देशों की टीमें

भारत- यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल, आकाश दीप

साउथ अफ्रीका- एडन मार्करम, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरिन (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जेनसन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, कॉर्बिन बॉश, सेनुरन मुथुसामी, जुबैर हम्जा और वियान मुल्डर.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब
Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब
CISCE Date Sheet 2025: CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक
CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक
Weight Gain: बिना साइड इफेक्ट, इन आयुर्वेदिक तरीकों से बढ़ेगा वजन! दुबलापन नहीं बनेगा शर्मिंदगी का कारण 
Weight Gain: बिना साइड इफेक्ट, इन आयुर्वेदिक तरीकों से बढ़ेगा वजन! दुबलापन नहीं बनेगा शर्मिंदगी का कारण
Cough Ayurvedic Remedies: सर्दी बढ़ते ही कफ से हैं परेशान तो अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय, जल्द मिलेगा आराम 
सर्दी बढ़ते ही कफ से हैं परेशान तो अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय, जल्द मिलेगा आराम
पहले पोस्टल बैलेट फिर आएगा EVM का नंबर, कल 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, इस समय आएगा पहला रुझान
पहले पोस्टल बैलेट फिर आएगा EVM का नंबर, कल 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, इस समय आएगा पहला रुझान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री
ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री
Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम
Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम
सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट
सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट
Session App क्या है जिसपर रची गई दिल्ली हमले की साजिश! इस मामले में Telegram-WhatsApp भी है इसके आगे फेल  
Session App क्या है जिसपर रची गई दिल्ली हमले की साजिश! इस मामले में Telegram-WhatsApp भी है इसके आगे फेल
Numerology: खतरा मोल लेने से नहीं डरते इस मूलांक के लोग, कम समय में खड़ा कर देते हैं बड़ा बिजनेस
खतरा मोल लेने से नहीं डरते इस मूलांक के लोग, कम समय में खड़ा कर देते हैं बड़ा बिजनेस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE