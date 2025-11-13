साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज में Shami के न चुने जाने पर Shubman Gill ने तोड़ी चुप्पी, जानिए कप्तान ने क्या कुछ कहा

Shubman Gill on Mohammed Shami: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए मोहम्मद शमी को टीम में नहीं चुना गया है, जिसके बाद शुभमन गिल ने चुप्पी तोड़ी है.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज, तीन मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है. बीसीसीआई ने टेस्ट टीम के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में मोहम्मद शमी को जगह नहीं मिली है. शमी चोटिल थे और फिर वो पूरी तरह फिट हुए और घरेलू क्रिकेट भी खेला, लेकिन फिर भी उन्हें टीम में नहीं चुना गया. ऐसे में टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने शमी के न चुने जाने पर चुप्पी तोड़ी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

गिल ने शमी को लेकर तोड़ी चुप्पी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले शुभमन गिल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद शमी के बारे में पूछा गया था. तब गिल ने कहा, "मोहम्मद शमी भाई जैसे गेंदबाज बहुत कम हैं. लेकिन हम मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा के हालिया परफॉर्मेंस को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. हमारी नजर अगली टेस्ट सीरीज को लेकर भी है कि हम कहां खेलेंगे. इस बारे में सिलेक्टर्स मुझसे ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं."

शुभमन गिल ने ऑलराउंडर्स को लेकर कहा, "हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं, जो गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी अपना दम दिखा सकते हैं. वो शानदार ऑलराउंडर्स हैं और इसकी गवाही उनके आंकड़े देते हैं. ये सीरीज काफी रोमांचक होने वाली है. अफ्रीका के पास भी अच्छे ऑलराउंडर्स है. पिछली सीरीज में ये देखने को मिला था. ये दोनों मैच हमारे लिए WTC के नजरिए से काफी अहम है. इससे फाइनल की राह तय होगी. वो चैंपियंस हैं और हमने भी मुश्किल समय में अच्छा किया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सफेद गेंद से खेलने के बाद लाल बॉल से तुरंत खेलना चुनौतीपूर्ण होगा."

टेस्ट सीरीज के लिए दोनों देशों की टीमें

भारत- यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल, आकाश दीप

साउथ अफ्रीका- एडन मार्करम, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरिन (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जेनसन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, कॉर्बिन बॉश, सेनुरन मुथुसामी, जुबैर हम्जा और वियान मुल्डर.

