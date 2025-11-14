IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला

IND vs SA 1st Test: कुलदीप यादव टीम इंडिया से हटना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को अनुरोध किया था.

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट चटकाए हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि कुलदीप यादव टीम इंडिया से हटना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को अनुरोध किया था. आइए जानते हैं कि कुलदीप यादव ने बीसीसीआई से क्यों छुट्टी मांगी और साउथ अफ्रीका सीरीज को बीच में क्यों छोड़ना चाहते हैं?

टीम से क्यों हटना चाहते हैं कुलदीप

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिरकी गेंदबाज कुलदीप यादव ने बीसीसीआई से अपनी शादी को लेकर छुट्टी का अनुरोध किया है और साउथ अफ्रीका सीरीज को बीच में छोड़ने का फैसला किया. क्योंकि वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से शादी कर रहे हैं. इसी वजह से उन्होंने बीसीसीआई से छुट्टी की मांक की है. कुलदीप ने 4 दून 2025 को लखनऊ में वंशिका के साथ सगाई रचाई थी.

टाइम्स ऑफ इंडिया ने बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से कहा, "कुलदीप की शादी नवंबर के आखिरी हफ्ते में तय की गई है. टीम प्रबंधन उन्हें छुट्टियों की सही संख्या देने से पहले आकलन करेगा कि उन्हें उनकी सेवाओं की जरूरत कब पड़ेगी." ऐसे में अगर उन्हें छुट्टी मिलती है, तो वो अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट और वनडे सीरीज के शुरुआती मैच मिस कर सकते हैं.

कुलदीप ने रचा इतिहास

कुलदीप यादव ने कोलकाता टेस्ट के पहले दिन ही 2 विकेट अपने नाम किए. इसके साथ ही कुलदीप इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. कुलीदप ऐसा करने वाले 9वें गेंदबाज बन गए हैं.

