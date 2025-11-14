FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Chanpatiya Vidhan Sabha Result: चनपटिया सीट पर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने डुबाई Jan Suraj की लुटिया, किसने मारी बाजी? 

Chanpatiya Vidhan Sabha Result: चनपटिया सीट पर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने डुबाई Jan Suraj की लुटिया, किसने मारी बाजी?

Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी

Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी

Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण

Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Weekend Watch: इस वीकेंड देख लीजिए बिहार की राजनीति पर बनी ये 5 सीरीज़

Weekend Watch: इस वीकेंड देख लीजिए बिहार की राजनीति पर बनी ये 5 सीरीज़

दिल्ली-NCR वालों के लिए गुड न्यूज, गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ने से इन दो शहरों के बीच आसान होगा सफर

दिल्ली-NCR वालों के लिए गुड न्यूज, गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ने से इन दो शहरों के बीच आसान होगा सफर

दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी, कई भारतीय राज्यों से भी छोटी है ये Country

दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी, कई भारतीय राज्यों से भी छोटी है ये Country

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला

IND vs SA 1st Test: कुलदीप यादव टीम इंडिया से हटना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को अनुरोध किया था.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 14, 2025, 04:27 PM IST

IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला

Kuldeep Yadav 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट चटकाए हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि कुलदीप यादव टीम इंडिया से हटना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को अनुरोध किया था. आइए जानते हैं कि कुलदीप यादव ने बीसीसीआई से क्यों छुट्टी मांगी और साउथ अफ्रीका सीरीज को बीच में क्यों छोड़ना चाहते हैं?

टीम से क्यों हटना चाहते हैं कुलदीप

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिरकी गेंदबाज कुलदीप यादव ने बीसीसीआई से अपनी शादी को लेकर छुट्टी का अनुरोध किया है और साउथ अफ्रीका सीरीज को बीच में छोड़ने का फैसला किया. क्योंकि वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से शादी कर रहे हैं. इसी वजह से उन्होंने बीसीसीआई से छुट्टी की मांक की है. कुलदीप ने 4 दून 2025 को लखनऊ में वंशिका के साथ सगाई रचाई थी. 

टाइम्स ऑफ इंडिया ने बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से कहा, "कुलदीप की शादी नवंबर के आखिरी हफ्ते में तय की गई है. टीम प्रबंधन उन्हें छुट्टियों की सही संख्या देने से पहले आकलन करेगा कि उन्हें उनकी सेवाओं की जरूरत कब पड़ेगी." ऐसे में अगर उन्हें छुट्टी मिलती है, तो वो अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट और वनडे सीरीज के शुरुआती मैच मिस कर सकते हैं. 

कुलदीप ने रचा इतिहास

कुलदीप यादव ने कोलकाता टेस्ट के पहले दिन ही 2 विकेट अपने नाम किए. इसके साथ ही कुलदीप इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. कुलीदप ऐसा करने वाले 9वें गेंदबाज बन गए हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Chanpatiya Vidhan Sabha Result: चनपटिया सीट पर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने डुबाई Jan Suraj की लुटिया, किसने मारी बाजी? 
Chanpatiya Vidhan Sabha Result: चनपटिया सीट पर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने डुबाई Jan Suraj की लुटिया, किसने मारी बाजी?
Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी
Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी
Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण
Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण
IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला
IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला
IND vs SA 1st Test: जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, तोड़ा वसीम-शमी का रिकॉर्ड
IND vs SA 1st Test: जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, तोड़ा वसीम-शमी का रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Weekend Watch: इस वीकेंड देख लीजिए बिहार की राजनीति पर बनी ये 5 सीरीज़
Weekend Watch: इस वीकेंड देख लीजिए बिहार की राजनीति पर बनी ये 5 सीरीज़
दिल्ली-NCR वालों के लिए गुड न्यूज, गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ने से इन दो शहरों के बीच आसान होगा सफर
दिल्ली-NCR वालों के लिए गुड न्यूज, गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ने से इन दो शहरों के बीच आसान होगा सफर
दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी, कई भारतीय राज्यों से भी छोटी है ये Country
दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी, कई भारतीय राज्यों से भी छोटी है ये Country
धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से है गहरा नाता, जानिए कौन हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल?
धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से है गहरा नाता, जानिए कौन हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल?
Test में सेना देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले एशियाई गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन भारतीयों का नाम
Test में सेना देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले एशियाई गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन भारतीयों का नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE