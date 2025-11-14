IND vs SA 1st Test: जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, तोड़ा वसीम-शमी का रिकॉर्ड

IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट के पहले दिन ही भारतीय दिग्गज जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है और साथ ही रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता में शुक्रवार 14 नवंबर से खेला जा रहा है. इस मैच के पहले दिन ही भारतीय दिग्गज जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है और साथ ही रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है. इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के वसीम अकरम और भारत के मोहम्मद शमी को रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आइए जानते हैं कि बुमराह ने कौन से और कितने रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं.

पहले दिन बुमराह ने चटकाए 5 विकेट

साउथ अफ्रीका के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने एडन मार्करम, रियान रिकल्टन, टोनी डी जोर्जी, सिमन हरमर और केशव महाराज को अपना शिकार बनाया. इस तरह अफ्रीका की टीम 159 रनों पर ही निपट गई. इस पंजे के बाद बुमराह ने टेस्ट में कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है और अपने साथी खिलाड़ी शमी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.

बुमराह ने थोड़ा वसीम अकरम का रिकॉर्ड

जसप्रीत बुमराह इस 5 विकेट हॉल के साथ सेना देशों के खिलाफ एक पारी में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा है. अकरम ने 12 बार ये कारनामा किया था. लेकिन अब बुमराह ने 13 बार ये कारनामा कर दिया है.

बुमराह ने तोड़ा शमी का रिकॉर्ड

मोहम्मद शमी ने अब तक 64 टेस्ट मैचों में 229 विकेट अपने नाम किए हैं. ऐसे में जसप्रीत बुमराह ने 51वां मुकाबला खेलते हुए 231 विकेट अपने नाम कर लिए हैं. ऐसे में बुमराह ने शमी से कम मैच खेलते हुए उनका रिकॉर्ड तोड़ा है.

