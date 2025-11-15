FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs SA 1st Test: कितनी गंभीर है शुभमन गिल की चोट? कोलकाता टेस्ट में छोड़ना पड़ा मैदान

IND vs SA 1st Test: भारतीय फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है. दरअसल, कप्तान शुभमन गिल चोटिल हो गए हैं और उन्हें मैदान छोड़ना भी पड़ा है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 15, 2025, 01:03 PM IST

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से खेला जा रहा है. ऐसे में आज यानी 15 नवंबर को दूसरे दिन का खेल खेला जा रहा है. लेकिन अब भारतीय फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है. दरअसल, कप्तान शुभमन गिल चोटिल हो गए हैं और उन्हें मैदान छोड़ना भी पड़ा है. अफ्रीका ने पहली पारी में 159 रन बनाए थे, जिसे भारत ने आसानी से पार कर लिया है. हालांकि अब देखना ये है कि टीम इंडिया अफ्रीका को कितन बढ़त दे पाती है. आइए जानते हैं कि कप्तान साहब की चोट कितनी गंभीर है और उन्हें क्या हुआ है?

कितनी गंभीर है गिल की चोट?

भारतीय कप्तान शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को यहां साइमन हार्मर की गेंद पर स्लॉग स्वीप करने के प्रयास में गर्दन में मोच आने के बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए. गिल ने सिर्फ तीन गेंदें खेलीं, जिसके बाद चोट के कारण वो मैदान से बाहर चले गए.

उन्होंने हार्मर को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका लगाया और चौका लगाते हुए उनकी गर्दन में मोच आ गई. फिजियो तुरंत ही मैदान पर पहुंचे लेकिन गिल को रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटना पड़ा. ये घटना ड्रिंक्स ब्रेक के बाद 35वें ओवर में घटी थी. भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक चोट की गंभीरता के बारे में कोई सूचना जारी नहीं की है. 

दूसरे दिन अफ्रीकी गेंदबाजों की कहर

कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने सुबह एक विकेट पर 37 रन से आगे खेलना शुरू किया. केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजों का डटकर सामना किया. लेकिन इसके बाद साउछ अफ्रीका के गेंदबाज वापसी करने में सफल रहे. राहुल और वाशिंगटन ने दूसरे विकेट के लिए 57 रन जोड़े. उन्होंने डिफेंस में मजबूती दिखाई और टर्न लेती गेंदों के खिलाफ संयम बनाए रखा. लेकिन फिर जल्द ही दोनों पवेलियन लौट गए. 

