क्रिकेट

IND vs SA: 'ये बिल्कुल वैसी थी जैसे हमने मांगी...' हेड कोच गौतम गंभीर ने पिच को लेकर दिया बड़ा बयान

हेड कोच गौतम गंभीर ने ईडन गार्डन्स की मुश्किल पिच का पुरजोर बचाव करते हुए कहा कि ये बिल्कुल वैसी ही पिच थी, जैसी उन्हें अफ्रीका के खिलाफ शुरूआती टेस्ट से पहले चाहिए थी.

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 16, 2025, 07:23 PM IST

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने रविवार को ईडन गार्डन्स की मुश्किल पिच का पुरजोर बचाव करते हुए कहा कि ये बिल्कुल वैसी ही पिच थी, जैसी उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरूआती टेस्ट से पहले चाहिए थी. भारतीय टीम जीत के लिए 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 93 रनों पर ऑलआउट हो गई और 30 रन से हार का सामना करना पड़ा. आइए जानते हैं कि गंभीर ने पिच को लेकर क्या कहा है?

गंभीर ने मैच के बाद पत्रकारों से पिच को लेकर बात करते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि ये खेलने लायक नहीं थी. पिच बिल्कुल वैसी ही थी, जैसी हमने मांगी थी और हमें यही मिला. यहां के क्यूरेटर सुजन मुखर्जी बहुत सहयोगी रहे. मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विकेट है, जो आपकी मानसिक दृढ़ता का आकलन कर सकती है. क्योंकि अच्छे डिफेंस के साथ खेलने वालों ने रन बनाए हैं.

उन्होंने आगे कहा, ये बिल्कुल वैसी ही पिच है, जैसी हमें चाहिए थी. इसमें कोई भी कमी नहीं थी. अक्षर, तेम्बा, वाशिंगटन ने रन बनाए. अगर आप कहते हैं कि ये टर्निंग विकेट है, लेकिन तेज गेंदबाजों ने भी काफी विकेट लिए है. हम पहले दिन से ही स्पिनरों के लिए मददगार पिच की मांग करते हैं. ताकि टॉस अहम नहीं हो जाए. अगर हम टेस्ट जीत जाते, तो पिच के बारे में इतना कुछ पूछना या चर्चा करना मुश्किल होता. हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं, जो किसी भी परिस्थिति में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

चोटिल कप्तान शुभमन गिल को लेकर अपडेट देते हुए गंभीर ने कहा, उनकी स्थिति का अभी आकलन किया जा रहा है. फिजियो आज फैसला लेंगे. 

