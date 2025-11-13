IND vs SA 1st T20 Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज पिच से किसका होगा बोलबाला? 6 साल बाद कोलकाता में खेला जाएगा टेस्ट

IND vs SA 1st T20 Pitch Report: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा. हालांकि लगभग 6 साल बाद कोलकाता में कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा. हालांकि लगभग 6 साल बाद कोलकाता में कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा. ऐसे में सभी की नजरे पिच पर है और लोग उत्साहित है कि ईडन गार्डन की पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे साथ मिलेगा. इस पिच को लेकर पिच क्यूरेटर सुजान मुखर्जी ने बताया है कि पिच कैसी रहेगी. आइए जानते हैं कि कोलकाता की पिच रिपोर्ट कैसी है.

ईडन गार्डन की पिच रिपोर्ट

कोलकाता के ईडन गार्डन की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होती है. लेकिन पिच पर अच्छा बाउंस है, जिसकी वजह से गेंद बल्ले पर बढ़िया लगती है. हालांकि शुरूआत में पिच पर नमी की वजह से गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है.

पीटीआई से बात करते हुए पिच क्यूरेटर सुजान मुखर्जी ने बताया कि इस बार ईडन गार्डन की पिच पर बल्ले और गेंद के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है. हालांकि पिच में थोड़ा टर्न भी देखने को मिलेगा. इससे स्पिनर्स का बोलबाला हो सकता है.

कैसे है कोलकाता के आंकड़े?

कोलकाता के ईडन गार्डन में अब तक 42 टेस्ट खेले गए हैं, जिसमें 12 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, जबकि 10 बार रनों का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है. हालांकि इसमें टॉस ज्यादा भुमिका नहीं निभाता है. लेकिन पहले पारी का औसतन स्कोर 323 है और दूसरी पारी 314 रन है, जिसकी वजह से कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर सकते हैं.

भारत और साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीमें

यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल, आकाश दीप

एडन मार्करम, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरिन (डब्ल्यू), साइमन हार्मर, मार्को जेनसन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, कॉर्बिन बॉश, सेनुरन मुथुसामी, जुबैर हम्जा और वियान मुल्डर.

