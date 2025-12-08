IND vs SA 1st T20 Live Streaming: फ्री में कब, कहां और कैसे देख सकते हैं भारत-साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज, देखें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs SA 1st T20 Live Streaming: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कल 9 दिसंबर मंगलवार को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. आप यहां लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स जान सकते हैं.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कल 9 दिसंबर मंगलवार को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया है. ऐसे में अब सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी भी टी20 सीरीज जीतन चाहेगी, जो टीम के लिए बिल्कुस भी आसान नहीं होगा. ऐसे में खिलाड़ियों को बल्ले के साथ साथ गेंद से भी दमदार प्रदर्शन करना होगा. वहीं फैंस इस मैच को फ्री में भी देख सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स जानते हैं.

कब खेला जाएगा भारत और साउथ अफ्रीका का पहला टी20?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहली मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में 9 दिसंबर को खेला जाएगा.

कितने बजे खेला जाएगा भारत और साउथ अफ्रीका का पहला टी20?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज के सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेले जाएंगे. वहीं इसके टॉस शाम 6.30 पर होंगे.

कहां होगी भारत और साउथ अफ्रीका की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी. जियो यूजर्स इसको फ्री में भी देख सकते हैं.

टीवी पर कहां देख सकते हैं लाइव?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज को टीवी पर फैंस फ्री में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर.

टी20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम

एडन माक्ररम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जेनसन, केशव महाराज, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे, लुथो सिपामला और ट्रिस्टन स्टब्स.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.