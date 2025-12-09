FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

क्रिकेट

'Abhishek Sharma का विकेट सबसे अहम होगा...' युवराज के चेले से डरे SA कप्तान एडन मार्करम; इन तीन रिकॉर्ड के पीछे युवा ओपनर

Aiden Markran on Abhishek Sharma: एडन मार्करम ने भारतीय युवा ओपनर अभिषेक शर्मा की तारीफ में कसीदे पढ़ें है. मार्करम ने बताया कि युवराज सिंह के चेले का विकेट उनकी टीम के लिए कितनी जरूरी है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 09, 2025, 04:15 PM IST

'Abhishek Sharma का विकेट सबसे अहम होगा...' युवराज के चेले से डरे SA कप्तान एडन मार्करम; इन तीन रिकॉर्ड के पीछे युवा ओपनर

Aiden Markran on Abhishek Sharma

साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के शुरू होने से पहले भारतीय युवा ओपनर अभिषेक शर्मा की तारीफ में कसीदे पढ़ें है. मार्करम ने बताया कि युवराज सिंह के चेले का विकेट उनकी टीम के लिए कितनी जरूरी है. अभिषेक शर्मा अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और वो टीम इंडिया को काफी शादार शुरुआत देते है, जिससे टीम इंडिया बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रहती है. इस सीरीज में अभिषेक शर्मा के पास तीन बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करने का भी मौका है. आइए जानते हैं कि मार्करम ने क्या कहा है. 

एडन मारक्रम ने अभिषेक शर्मा को लेकर कहा, मैं सनराइजर्स हैदराबाद में पहले भी अभिषेक के साथ खेल चुका हूं. वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं. इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि ये हमारे लिए एक बड़ा विकेट है, जो भी नई गेंद से गेंदबाजी करेगा. उसके लिए अभिषेक को जल्दी आउट करना एक चुनौती होगी. वो मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं और ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विकेट है.

मारक्रम ने आगे कहा, ये शायद बेखौफ होकर खेलने का ही नतीजा है और इसमें पहली गेंद से ही दबदबा कायम करने की कोशिश होती है. कुछ खिलाड़ियों के लिए आप बस यही चाहते हैं कि वो मन मुताबिक आक्रामक खेल से प्रभुत्व बनाए. अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो टीम वास्तव में मजबूत स्थिति में होती है. ये खेल उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है.

मारक्रम ने कहा, युवा खिलाड़ी स्वाभाविक रूप से इस तरह खेल रहे हैं. क्योंकि ये मनोरंजन तो है ही साथ ही ये उनके लिए लीग में जगह बनाने और अपने देश के लिए टी20 क्रिकेट खेलने का अवसर भी है. वो कुछ वाकई शानदार चीजें करते हैं.

इन तीन रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर सकते हैं अभिषेक

अभिषेक शर्मा के पास टी20 क्रिकेट में वैभव सूर्यवंषी को पछाड़ने का मौका है. वैभव ने साल 2025 में टी20 में 3 शतक लगाए हैं और अब वो इस मैच भी नहीं खेलेंगे. हालांकि अभिषेक के पास भी इस साल तीन शतक और एक शतक और लगाते हैं, तो वो वैभव को पछाड़ देंगे. अभिषेक शर्मा 4 शतक कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साहिब जादा के पास भी इस साल 4 शतक हैं, तो अब अगर अभिषेक दो शतक लगाने हैं, तो वैभव के साथ फरहान को भी पछाड़ देंगे. 

एक साल में सबसे ज्यादा छक्के के मामले में अभिषेक ने 100 शतक लगाए हैं. लेकिन उनसे पहले ऑस्ट्रिया के करमबीर सिंह का नाम है, जिन्होंने 2025 में 122 छक्के लगाए हैं. ऐसे में पांच मैचों की सीरीज में अगर अभिषेक 23 छक्के लगा लेते हैं, तो उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

