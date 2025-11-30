Virat Kohli Century: धोनी के घर में विराट कोहली का दबदबा, अफ्रीका के खिलाफ जड़ा 52वां शतक; किंग ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Virat Kohli Century: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में शानदार पारी खेलते हुए शतक ठोक दिया है.

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में शानदार पारी खेलते हुए शतक ठोक दिया है. विराट ने एमएस धोनी के घर रांची में अपना दबदबा बना लिया है. उन्होंने अपने वनडे करियर का 52वां शतक जड़ा है और साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड्स की झड़ियां लगा दी है. आइए जानते हैं कि किंग कोहली के कौन-कौन से रिकॉर्ड्स तोड़े और अपने नाम किए हैं.

विराट कोहली ने धोनी के घर पर ठोका शतक

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली ने 102 गेंदों में 5 छक्के और 7 चौकों की मदद से 103 रन ठोके हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट का 7000वां शतक विराट के बल्ले से निकला. इससे पहले दुनियाभर के बल्लेबाजों ने 6999 शतक ठोके थे और अब 7000वां शतक विराट के बल्ले से निकला. इसके अलावा विराट ने इस शतकीय पारी के साथ रिकॉर्ड्स की झड़ियां लगा दी है.

किसी भारतीय मैदान पर सबसे ज्यादा वनडे शतक

5 पारियों में 3 - विराट कोहली, रांची

7 पारियों में 3 - सचिन तेंदुलकर, वडोदरा

7 पारियों में 3 - विराट कोहली, विशाखापत्तनम

8 पारियों में 3 - विराट कोहली, पुणे

वनडे में अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक

विराट कोहली- 6 शतक

सचिमन तेंदुलकर-5 शतक

डेविड वॉर्नर- 5 शतक

केन विलियमसन- 4 शतक

केविन पीटरसन- 3 शतक

वनडे में सबसे ज्यादा शतक

विराट कोहली- 52

सचिन तेंदुलकर- 49

रोहित शर्मा- 33

रिकी पोंटिंग- 30

सनथ जयसूर्या- 28

