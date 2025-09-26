तो क्या Saudi Arab के गले लगकर Pakistan ने Islamic NATO का श्रीगणेश किया है? आइये समझें
Karwa Chauth Mehndi Designs 2025: हाथों में रचाएं पिया के नाम की मेहंदी, यहां देखें लेटेस्ट व खूबसूरत डिजाइन
IND vs PAK Final: एशिया कप के इतिहास में पहली बार होगा भारत-पाकिस्तान का फाइनल, जानें कब और कहां खेला जाएगा खिताब मैच
डायबिटीज मरीजों को खाना ही नहीं, पानी पीने के समय का भी रखना चाहिए ध्यान, जानें क्या है सही टाइम
Ladakh protest: लद्दाख हिंसा में प्रशासन का बड़ा एक्शन, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर ले गई पुलिस
नेपाल के बाद अब इस देश में Gen-Z का बवाल, सरकार ने टेके घुटने वापस लिया अपना फैसला
Friday Remedies:खूब कमाने पर भी चढ़ रहा है कर्ज तो शुक्रवार को गलती से भी न करें ये काम, आर्थिक तंगी से मिल जाएगी मुक्ति
PAN Card खो गया है? नया कार्ड मंगाना है तो फॉलो करें ये आसान Step by Step प्रोसेस
Delhi NCR में ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर Supreme Court ने क्या कहा? पढ़ें पूरी खबर
हरे-भरे होने के बावजूद पौधे में नहीं आ रही भिंडी? जड़ के पास चुपके से डालें ये चीज, टोकरी भर निकलेगी सब्जी
क्रिकेट
India vs Pakistan Final: 41 साल के एशिया कप इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. यहां जानिए कब और कहां मुकाबला होगा.
एशिया कप 2025 अपने अंत पर आ गया है, जिसका फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. एशिया कप के 41 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा. एशिया कप की शुरुआत 1984 में वनडे फॉर्मेट से हुई थी, जिसके बाद साल 2016 से एशिया कप टी20 फॉर्मेट में भी खेला जाना लगा है. आइए जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल कब और कहां खेला जाएगा.
पहली बार होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत
एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है. 1984 से लेकर अब तक ऐसा पहली बार हो रहा है, जब दोनों टीमें एशिया कप का खिताबी मुकाबला खेलेंगी. एशिया कप की शुरुआत से अब तक 41 साल हो गए हैं. लेकिन अब पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीम फाइनल खेलने वाली है.
कब और कहां खेला जाएगा फाइनल?
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार 28 सितंबर को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस रात 7.30 बजे होगा.
एशिया कप में दो बार भिड़ चुकी हैं टीमें
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की टीमें तीसरे बार भिड़ने वाली है. जी हां, इससे पहले दोनों टीमें ग्रुप स्टेज मुकाबले में भिड़ी थी, जिसमें भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. वहीं दोबारा सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 6 विकेट जीत हासिल की थी. वहीं अब एक ही टूर्नामेंट में दोनों टीमें तीसरी बार भिड़ने वाली है. एशिया कप में पहली बार ऐसा होगा, जब भारत और पाकिस्तान की टीम एक टूर्नामेंट में तीन बार एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.