'ये क्रिकेटर्स की नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन...' पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने की IND vs PAK मैच की कड़ी आलोचना

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान मैच से पहले पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने चुप्पी तोड़ी है. यहां जानिए उन्होंने क्या कहा है.
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच रविवार को 14 सितंबर को खेला जाना है. हालांकि इस बार भारत और पाकिस्तान मैच में काफी विवाद चल रहा है. क्योंकि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने की बात हो रही थी. लेकिन सरकार ने भी इस मैच को खेलने की मंजूरी दे दी है. हालांकि उसके बाद अलग-अलग प्रतिक्रियाए सामने आ रही है. इस बीच पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने चुप्पी तोड़ी है और इस मैच की कड़ी आलोचना की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.
शुभम द्विवेदी की पत्नी ने तोड़ी चुप्पी
शुभम द्विवेदी की पत्नी ने भारत और पाकिस्तान मैच की आलोचना करते हुए एएनआई से बात करते हुए कहा, "बीसीसीआई ने इस मैच को स्वीकार कैसे किया? हमारे खिलाड़ी राष्ट्रवादी कहे जाते हैं. लेकिन 1-2 लोगों को छोड़कर. किसी ने भी आगे आकर पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना नहीं किया है. ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि देश के लिए खड़े हो. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है."
उन्होंने आगे कहा, "पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल केवल आतंकवादियों के लिए करेगा. स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर भी सोचें कि राष्ट्रीयता उन 26 परिवार तक सीमित नहीं है. टीवी मत चालू करें. इस मैच का पूरी तरह से बॉयकॉट किया है."
नेताओं ने भी दिया बयान
भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर विपक्षी केंद्र सरकार और बीसीसीआई पर निशाना साधा है. शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, क्या खून और क्रिकेट एक साथ बह सकते हैं. वहीं कांग्रेस नेता ने कहा, ये शहीदों और उनके परिवार का अपमान है.
बता दें कि इस मैच पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर गुरुवार को याचिका भी दाखिल की थी. हालांकि कोर्ट ने इस सुनवाई से इनकार कर दिया है.
