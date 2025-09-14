IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान में किसकी होगी जीत? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान में कौनसी टीम बाजी मारेगी? यहां आप दिग्गजों की राय और टीमों के आंकड़े देख सकते हैं.

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 14 सितंबर को महामुकाबला खेला जाएगा. लेकिन इस मैच से पहले इसे बॉयकॉट को लेकर चर्चा हो रही है, जबकि कई फैंस से लेकर कई दिग्गज क्रिकेटर्स तक पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर रहे हैं, तो वहीं कई फैंस और क्रिकेटर्स खेलने को लेकर सही बोल रहे हैं. लेकिन एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान में जीत किसकी होगी? इसको लेकर कई दिग्गजों ने अपनी राय दी है. आइए जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जीत में आंकड़े क्या कहते हैं.

इन दिग्गजों ने दी राय

पाकिस्तान के वसीम अकरम ने कहा कि टीम इंडिया काफी तगड़ी टीम दिख रही है. लेकिन पाकिस्तान हाल ही में ट्राई सीरीज जीतकर आ रही है और टीम का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ा होगा. ऐसे में वो भारत को कड़ी टक्कर दे सकती है. शोएब अख्तर ने कहा कि भारत काफी मजबूत टीम है और उसे हराना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा.

दिनेश कार्तिक ने कहा कि टी20 क्रिकेट में कोई भी किसी टीम को हराने की काबिलियत रखती है. लेकिन टीम इंडिया एशिया कप में जीत की प्रबल दावेदार है. हर्षा भोगले ने कहा कि अभिषेक शर्मा और शाहीन अफरीदी की टक्कर देखना काफी दिलचस्प होगा. संजय मांजरेकर ने कहा कि पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं.

क्या कहते हैं आंकड़े

एशिया कप के टी20 और वनडे के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 19 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से भारत ने 10 बार मैच जीता है. वहीं पाकिस्तान कुल 6 बार जीत चुकी है. हालांकि 3 मैच ड्रॉ भी रहे हैं. वहीं टी20 एशिया कप में भारत और पाकिस्ता ने 2016 से अब तक तीन मैच खेले हैं, जिसमें से भारत ने 2 और पाकिस्तान ने 1 बार जीत हासिल की है.

वहीं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के रिकॉर्ड्स की बात करें तो, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस मैदान पर 3 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 2 बार जीत हासिल की है.

