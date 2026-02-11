FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कौन है पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक, जिसके अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन से है भारत खतरा?

कौन है पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक, जिसके अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन से है भारत खतरा?

चार बार मिली नाकामी, पांचवीं बार में AIR-1 बनीं अंबाला की दीक्षा, UGC NET परीक्षा को लेकर दिए जरूरी टिप्स

चार बार मिली नाकामी, पांचवीं बार में AIR-1 बनीं अंबाला की दीक्षा, UGC NET परीक्षा को लेकर दिए जरूरी टिप्स

Delhi Metro फेज 5A को मिली CM रेखा गुप्ता की मंजूरी, बनेंगे 3 नए कॉरिडोर, 2028 तक पूरा करने का टारगेट

Delhi Metro फेज 5A को मिली CM रेखा गुप्ता की मंजूरी, बनेंगे 3 नए कॉरिडोर, 2028 तक पूरा करने का टारगेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
SPAN Habits: रोजाना की ये आदतें बढ़ा सकती है आपकी लाइफ! एक्सपर्ट्स ने बताया तरीका

SPAN Habits: रोजाना की ये आदतें बढ़ा सकती है आपकी लाइफ! एक्सपर्ट्स ने बताया तरीका

Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा से उनके कितने बच्चे? जानिए क्या करती हैं छोटे डॉन की 3 बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी

Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा से कितने बच्चे? जानिए क्या करती हैं छोटे डॉन की 3 बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी

Numerology: पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!

पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

कौन है पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक, जिसके अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन से है भारत खतरा?

Who is Usman Tariq: पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक काफी चर्चा का विषय बने रहे. क्योंकि उस्मान अपने अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन से दुनिया को हैरान कर दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 11, 2026, 05:00 PM IST

कौन है पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक, जिसके अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन से है भारत खतरा?

Who is Usman Tariq

Add DNA as a Preferred Source

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है और सुपर-8 में क्वालिफाई करने के लिए आधा रास्ता पार कर लिया है. एक जीत के साथ ही पाकिस्तान सुपर-8 में क्वालिफाई कर लेगी. बीते मंगलवार को पाकिस्तान और अमेरिका के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें पाक ने 32 रनों से जीत दर्ज की है. इस मैच में पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक काफी चर्चा का विषय बने रहे. क्योंकि उस्मान अपने अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन से दुनिया को हैरान कर दिया है. उन्होंने यूएसए के खिलाफ 3 ओवरों में 27 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. ऐसे में अब ऐसा कहा जा रहा है कि उस्मान भारत के लिए खतरा बन गए हैं. आइए जानते हैं कि उस्मान तारिक कौन है और उनका करियर अब तक कैसा रहा है?

कौन है उस्मान तारिक?

उस्मान तारिक का जन्म 7 जून 1995 में पाकिस्तान के खैबर पख्तुनख्वा में हुआ था. 30 साल के उस्मान ने पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए 1 नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, उस्मान तारिक ने साल 2016 में एमएस धोनी की बायोपिक वाली फिल्म एमएस धोनी-द अनटोल्ड स्टोरी से प्रेरित होकर क्रिकेट में वापसी की थी, जिसके बाद वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग से नेशनल टीम के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं. तारिक ने अब तक कुल 42 टी20 मैच खेले है, जिसमें 70 विकेट लिया है. वहीं 4 इंटरनेशनल मैचों में तारिक ने 11 विकेट चटकाए हैं. 

अनोखे बॉलिंग एक्शन बना चर्चा का विषय

उस्मान तारिक टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अनोखे बॉलिंग एक्शन की वजह से चर्चा में आ गए हैं. लेकिन ये पहली बार नहीं है, जब वो अपनी एक्शन की वजब से सुर्खियों में आए हैं. इससे पहले भी कई बार उस्मान अपने अनोखे एक्शन की वजह से लाइमलाइट हुए थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैमरून ग्रीन ने भी उनके एक्शन पर सवाल खड़े किए थे. उस्मान तारिक गेंदबाजी करते हुए गेंद डालने से पहले 1-2 सेकेंड रुकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खेल पाना बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो जाता है. उस्मान रनर लेकर आते हैं और फिर 1 या 2 सेकेंड रुकते हैं और फिर गेंद डालते हैं, जिससे बैटर को खेलने में परेशानी होती है.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा ने यूएसए के खिलाफ टॉस के दौरान उस्मान तारिक पर बात की थी. उन्होंने कहा था कि उस्मान तारिक उनके लिए मैच विनर गेंदबाज हैं. सलमान ने तारिक को तुरुप का इक्का भी कहा.  

क्या भारत के लिए खतरा बनेंगे उस्मान तारिक?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में मुकाबला खेला जाना है. इस पिच पर स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिल सकता है और साथ ये मैदान भी काफी बड़ा है. यूएसए के खिलाफ पाकिस्तान ने 5 स्पिनर्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें उस्मान तारिक ही सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए थे. हालांकि भारत के खिलाफ उस्मान तारिक पहली बार खेलेंगे, जिसका दबाव भी उनपर होगा. वहीं भारतीय बल्लेबाज भी पहली बार तारिक का सामना करेंगे, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है. लेकिन अगर भारतीय बल्लेबाज ने उन्हें पढ़ लिया था, तो उनकी धुनाई होनी तय है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
SPAN Habits: रोजाना की ये आदतें बढ़ा सकती है आपकी लाइफ! एक्सपर्ट्स ने बताया तरीका
SPAN Habits: रोजाना की ये आदतें बढ़ा सकती है आपकी लाइफ! एक्सपर्ट्स ने बताया तरीका
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा से उनके कितने बच्चे? जानिए क्या करती हैं छोटे डॉन की 3 बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा से कितने बच्चे? जानिए क्या करती हैं छोटे डॉन की 3 बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी
Numerology: पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर
Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी 
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri Kab Hai: 15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
Horoscope 10 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
 Zodiac Signs: ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स  
ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स
Mahashivratri Special: इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी! 
इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!
Mahashivratri: भगवान शिव की कृपा चाहिए तो महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें
भगवान शिव की कृपा चाहिए तो महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें
MORE
Advertisement