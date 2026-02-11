कौन है पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक, जिसके अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन से है भारत खतरा?

Who is Usman Tariq: पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक काफी चर्चा का विषय बने रहे. क्योंकि उस्मान अपने अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन से दुनिया को हैरान कर दिया है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है और सुपर-8 में क्वालिफाई करने के लिए आधा रास्ता पार कर लिया है. एक जीत के साथ ही पाकिस्तान सुपर-8 में क्वालिफाई कर लेगी. बीते मंगलवार को पाकिस्तान और अमेरिका के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें पाक ने 32 रनों से जीत दर्ज की है. इस मैच में पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक काफी चर्चा का विषय बने रहे. क्योंकि उस्मान अपने अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन से दुनिया को हैरान कर दिया है. उन्होंने यूएसए के खिलाफ 3 ओवरों में 27 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. ऐसे में अब ऐसा कहा जा रहा है कि उस्मान भारत के लिए खतरा बन गए हैं. आइए जानते हैं कि उस्मान तारिक कौन है और उनका करियर अब तक कैसा रहा है?

कौन है उस्मान तारिक?

उस्मान तारिक का जन्म 7 जून 1995 में पाकिस्तान के खैबर पख्तुनख्वा में हुआ था. 30 साल के उस्मान ने पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए 1 नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, उस्मान तारिक ने साल 2016 में एमएस धोनी की बायोपिक वाली फिल्म एमएस धोनी-द अनटोल्ड स्टोरी से प्रेरित होकर क्रिकेट में वापसी की थी, जिसके बाद वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग से नेशनल टीम के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं. तारिक ने अब तक कुल 42 टी20 मैच खेले है, जिसमें 70 विकेट लिया है. वहीं 4 इंटरनेशनल मैचों में तारिक ने 11 विकेट चटकाए हैं.

अनोखे बॉलिंग एक्शन बना चर्चा का विषय

उस्मान तारिक टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अनोखे बॉलिंग एक्शन की वजह से चर्चा में आ गए हैं. लेकिन ये पहली बार नहीं है, जब वो अपनी एक्शन की वजब से सुर्खियों में आए हैं. इससे पहले भी कई बार उस्मान अपने अनोखे एक्शन की वजह से लाइमलाइट हुए थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैमरून ग्रीन ने भी उनके एक्शन पर सवाल खड़े किए थे. उस्मान तारिक गेंदबाजी करते हुए गेंद डालने से पहले 1-2 सेकेंड रुकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खेल पाना बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो जाता है. उस्मान रनर लेकर आते हैं और फिर 1 या 2 सेकेंड रुकते हैं और फिर गेंद डालते हैं, जिससे बैटर को खेलने में परेशानी होती है.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा ने यूएसए के खिलाफ टॉस के दौरान उस्मान तारिक पर बात की थी. उन्होंने कहा था कि उस्मान तारिक उनके लिए मैच विनर गेंदबाज हैं. सलमान ने तारिक को तुरुप का इक्का भी कहा.

क्या भारत के लिए खतरा बनेंगे उस्मान तारिक?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में मुकाबला खेला जाना है. इस पिच पर स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिल सकता है और साथ ये मैदान भी काफी बड़ा है. यूएसए के खिलाफ पाकिस्तान ने 5 स्पिनर्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें उस्मान तारिक ही सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए थे. हालांकि भारत के खिलाफ उस्मान तारिक पहली बार खेलेंगे, जिसका दबाव भी उनपर होगा. वहीं भारतीय बल्लेबाज भी पहली बार तारिक का सामना करेंगे, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है. लेकिन अगर भारतीय बल्लेबाज ने उन्हें पढ़ लिया था, तो उनकी धुनाई होनी तय है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.