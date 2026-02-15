FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दोनों टीमों के बीच हैंडशेक नहीं होगा-सूत्र, T-20 वर्ल्ड कप: भारत-पाकिस्तान मैच आज, शाम 7 बजे भारत-पाकिस्तान मैच शुरू होगा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
T20 World Cup 2026 Points Table: कैसा है टी20 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का हाल? देखें सुपर-8 की रेस में कौनसी टीमें

T20 World Cup 2026 Points Table: कैसा है टी20 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का हाल? देखें सुपर-8 की रेस में कौनसी टीमें

महाशिवरात्रि 2026: शिव भक्ति में लीन हुआ बॉलीवुड; आश्रम से लेकर मंदिर तक हर जगह दिखे सितारे

महाशिवरात्रि 2026: शिव भक्ति में लीन हुआ बॉलीवुड; आश्रम से लेकर मंदिर तक हर जगह दिखे सितारे

'यह भारत-PAK का मैच नहीं...', पाकिस्तान के साथ टी20 खेलने को लेकर भड़का विपक्ष

'यह भारत-PAK का मैच नहीं...', पाकिस्तान के साथ टी20 खेलने को लेकर भड़का विपक्ष

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी

IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी

Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?

Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?

हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो खलनायक, जिसके खौफ से असल जिंदगी में भी थर-थर कांपते थे लोग; कौन था बॉलीवुड का 'शेर खान'?

हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो खलनायक, जिसके खौफ से असल जिंदगी में भी थर-थर कांपते थे लोग; कौन था बॉलीवुड का 'शेर खान'?

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs PAK Weather Report: बारिश के कारण नहीं होगा पाएगा भारत-पाकिस्तान मैच? जानिए कैसा है कोलंबो के मौसम का हाल

IND vs PAK Weather Report: भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में मुकाबला खेला जाना है, लेकिन इस मैच में बारिश की पूरी संभवना है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 15, 2026, 03:38 PM IST

IND vs PAK Weather Report: बारिश के कारण नहीं होगा पाएगा भारत-पाकिस्तान मैच? जानिए कैसा है कोलंबो के मौसम का हाल

IND vs PAK Weather Report

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच आज रविवार 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में मुकाबला खेला जाना है. इस मैच से पहले काफी खिचड़ी पकी है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने पहले भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आईसीसी ने बातची की और फिर आईसीसी के आगे पाकिस्तानी सरकार और क्रिकेट बोर्ड ने घुटने टेक दिए थे. हालांकि अब भारत और पाकिस्तान मैच होना तय हो गया था, लेकिन अब कुदरत इस मैच के खिलाफ नजर आ रही है, क्योंकि कोलंबो में बिते दिन काफी बारिश हुई है और रविवार को भी बारिश की उम्मीदे काफी हद तक ज्यादा हैं. आइए जानते हैं कि 15 फरवरी के दिन कोलंबो में मौसम का हाल कैसा रहेगा. 

कैसा रहेगा कोलंबो में मौसम का हाल?

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में बारिश विलन बन सकती है. क्योंकि सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं. 6.30 बजे टॉस होना है, लेकिन इस समय बारिश की उम्मीदे 60 प्रतिशत है, जिससे टॉस होने में देरी हो सकती है. एक्यूयावेदर के अनुसार, शाम 5 बजे कोलंबो में 63 प्रतिशत बारिश की संभावना है. वहीं 6 बजे तक 50 प्रतिशत बारिश की संभावना है. हालांकि अगर बारिश होती है, तो टॉस में देरी होनी तय ही है. 

शाम 7 बजे कैसा रहेगा मौसम?

फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि रिपोर्ट्स के अनुसार, शाम 7 बजे कोलंबो में सिर्फ 8 प्रतिशत बारिश की संभावना है. देखा जाए तो बारिश की उम्मीदे काफी कम है, तो मुमकिन है कि मुकाबला अपने समय पर शुरू हो सके और मैच के दौरान बारिश न हो, जिससे फैंस पूरे मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमरा, अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर.

पाकिस्तान- सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ, उस्मान खान (विकेटकीपर), शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, फखर जमान, नसीम शाह, सलमान मिर्जा और ख्वाजा नफे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी
IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो खलनायक, जिसके खौफ से असल जिंदगी में भी थर-थर कांपते थे लोग; कौन था बॉलीवुड का 'शेर खान'?
हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो खलनायक, जिसके खौफ से असल जिंदगी में भी थर-थर कांपते थे लोग; कौन था बॉलीवुड का 'शेर खान'?
भारत के किस राज्य में बन रही है देश की पहली AI यूनिवर्सिटी? जानें यहां कैसे मिलेगा दाखिला
भारत के किस राज्य में बन रही है देश की पहली AI यूनिवर्सिटी? जानें यहां कैसे मिलेगा दाखिला
Brain Recharge: ये 7 आदतें बढ़ाती हैं प्रोडक्टिविटी, आप भी अपनाएं दिमाग को रिचार्ज करने का ये तरीका
ये 7 आदतें बढ़ाती हैं प्रोडक्टिविटी, आप भी अपनाएं दिमाग को रिचार्ज करने का ये तरीका
MORE
Advertisement
धर्म
साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?
साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?
Mahashivratri Rudrabhishek Samay: महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
Agni Panchak: 17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?  
17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?
महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते
महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते
शनि प्रदोष आज लेकिन पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए भगवान शंकर और शनिदेव की संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त
शनि प्रदोष आज लेकिन पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए भगवान शंकर और शनिदेव की संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त
MORE
Advertisement