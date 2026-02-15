IND vs PAK Weather Report: बारिश के कारण नहीं होगा पाएगा भारत-पाकिस्तान मैच? जानिए कैसा है कोलंबो के मौसम का हाल

IND vs PAK Weather Report: भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में मुकाबला खेला जाना है, लेकिन इस मैच में बारिश की पूरी संभवना है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच आज रविवार 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में मुकाबला खेला जाना है. इस मैच से पहले काफी खिचड़ी पकी है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने पहले भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आईसीसी ने बातची की और फिर आईसीसी के आगे पाकिस्तानी सरकार और क्रिकेट बोर्ड ने घुटने टेक दिए थे. हालांकि अब भारत और पाकिस्तान मैच होना तय हो गया था, लेकिन अब कुदरत इस मैच के खिलाफ नजर आ रही है, क्योंकि कोलंबो में बिते दिन काफी बारिश हुई है और रविवार को भी बारिश की उम्मीदे काफी हद तक ज्यादा हैं. आइए जानते हैं कि 15 फरवरी के दिन कोलंबो में मौसम का हाल कैसा रहेगा.

कैसा रहेगा कोलंबो में मौसम का हाल?

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में बारिश विलन बन सकती है. क्योंकि सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं. 6.30 बजे टॉस होना है, लेकिन इस समय बारिश की उम्मीदे 60 प्रतिशत है, जिससे टॉस होने में देरी हो सकती है. एक्यूयावेदर के अनुसार, शाम 5 बजे कोलंबो में 63 प्रतिशत बारिश की संभावना है. वहीं 6 बजे तक 50 प्रतिशत बारिश की संभावना है. हालांकि अगर बारिश होती है, तो टॉस में देरी होनी तय ही है.

शाम 7 बजे कैसा रहेगा मौसम?

फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि रिपोर्ट्स के अनुसार, शाम 7 बजे कोलंबो में सिर्फ 8 प्रतिशत बारिश की संभावना है. देखा जाए तो बारिश की उम्मीदे काफी कम है, तो मुमकिन है कि मुकाबला अपने समय पर शुरू हो सके और मैच के दौरान बारिश न हो, जिससे फैंस पूरे मैच का लुत्फ उठा सकते हैं.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमरा, अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर.

पाकिस्तान- सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ, उस्मान खान (विकेटकीपर), शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, फखर जमान, नसीम शाह, सलमान मिर्जा और ख्वाजा नफे.

