MS Dhoni से Usman Tariq का है खास कनेक्शन, बाजू में दो कोहनी वाले पाकिस्तानी मिस्ट्री स्पिनर का बड़ा खुलासा

ज्योतिष से एआई स्टार्टअप तक: क्या लोग अब एआई ज्योतिषी पर भरोसा कर रहे हैं?

पंचायत चुनाव से पहले यूपी में बनेगा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग, हाईकोर्ट में सरकार का हलफनामा

दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश कौन है? जानिए करप्शन के मामले में भारत की रैंकिंग

Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर

दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता

क्रिकेट

Usman Tariq with MS Dhoni Connection: उस्मान तारिक ने हैरान करने वाला खुलासा किया है. इतना ही नहीं भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक एमएस धोनी से भी उनका कनेक्शन निकल रहा है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 12, 2026, 07:22 PM IST

Usman Tariq with MS Dhoni Connection

भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को कोलंबो में मुकाबला खेला जाना है. इस मैच से पहले पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक की खूब चर्चा हो रहा है. उनकी चर्चा की वजह और कुछ नहीं बल्कि उनका बॉलिंग एक्शन रहा है. लेकिन अब उनका एक बयान काफी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने हैरान करने वाला खुलासा किया है. इतना ही नहीं भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक एमएस धोनी से भी उनका कनेक्शन निकल रहा है. आइए जानते हैं कि मिस्ट्री स्पिनर ने क्या कहा है. 

उस्मान तारिक ने किया हैरान करने वाली खुलासा

उस्मान तारिक ने अपने बॉलिंग एक्शन को लेकर कहा, "मेरे बाजू में दो कोहनिया हैं. मेरा बाजू कुदरती तौर पर मुड़ता है. मेरी जांच हो चुकी है और मुझे क्लियर किया जा चुका है. सभी को लगता है कि मैं अपनी बांह मोड़ता हूं या कुछ ऐसा. मेरी बांह बायोलॉजिकल वजह से मुड़ती है." बता दें कि उस्मान की एल्बो पूर्व दिग्गज मुथैया मुरलीधरन जैसी है. मुथैया मुरलीधरन को भी कई टेस्ट से गुजरना पड़ा था. उनपर ऑस्ट्रेलिया ने 1999 में चकिंग के आरोप लगाए थे. 

एमएस धोनी से है खास कनेक्शन

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनखा के नौशेरा में जन्मे उस्मान तारिक का कनेक्शन भारत के दिग्गज कप्तान एमएस धोनी से कनेक्शन निकल रहा है. उस्मान पहले यूएई में सेल्समैन का काम करते थे. क्रिकेट से वो कोसों दूर थे. लेकिन फिर एमएस धोनी की बायपिक फिल्म आई है, जिसका नाम MS Dhoni: The Untold Story था. उस्मान ने धोनी की फिल्म देखी, जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया. उन्होंने पहले घरेलू क्रिकेट खेला औ फिर पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं. उस्मान अब वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा हैं और भारत के खिलाफ मुकाबला खेलेंगे. 

क्या भारत के लिए खतरा बनेंगे उस्मान तारिक? 

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में मुकाबला खेला जाना है. इस पिच पर स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिल सकता है और साथ ये मैदान भी काफी बड़ा है. यूएसए के खिलाफ पाकिस्तान ने 5 स्पिनर्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें उस्मान तारिक ही सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए थे. हालांकि भारत के खिलाफ उस्मान तारिक पहली बार खेलेंगे, जिसका दबाव भी उनपर होगा. वहीं भारतीय बल्लेबाज भी पहली बार तारिक का सामना करेंगे, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है. लेकिन अगर भारतीय बल्लेबाज ने उन्हें पढ़ लिया था, तो उनकी धुनाई होनी तय है. 

दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश कौन है? जानिए करप्शन के मामले में भारत की रैंकिंग
Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर
दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता
Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी क्या करती हैं, हाइट के साथ-साथ उम्र में भी 9 साल बड़ी हैं राधा?
कौन से ग्रह पति-पत्नी को अवैध संबंध बनाने के लिए उकसाते हैं? कुंडली में बैठे ये ग्रह खोल देंगे पूरी पोल
आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
घर से निकलते ही ये संकेत दिखे तो जान लें आपकी यात्रा सुखद होगी या परेशानी भरी?
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें
15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
