पाकिस्तान के बॉयकॉट के बाद भी श्रीलंका जाएगी टीम इंडिया? जानिए क्या है वजह

India vs Pakistan: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मुकाबले को बॉयकॉट की बात की है, जिसके बाद क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है. लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय टीम श्रीलंका जाएगी?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाना था. लेकिन 1 फरवरी रविवार को पाकिस्तानी सरकार ने सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ मुकाबले को बॉयकॉट की बात की है, जिसके बाद क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है. लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय टीम श्रीलंका जाएगी. क्योंकि अगर पाकिस्तान मुकाबला नहीं खेलती है, तो टीम इंडिया श्रीलंका क्यों जाएगी. लेकिन इसके पीछे की वजह सामने आ गई है. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के बॉयकॉट करने के बाद भी भारत श्रीलंका क्यों जाएगी.

बॉयकॉट के बाद भी श्रीलंका क्यों जाएगी टीम इंडिया?

सूत्रों ने कहा कि भारतीय टीम मुकाबले के लिए श्रीलंका जाएगी और आईसीसी प्रोटोकॉल का पालन भी करेगी. भारतीय खिलाड़ी शेड्यूल के अनुसार प्रैक्टिस भी करेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और समय पर स्टेडियम भी पहुंचेंगे. फिर टीम इंडिया मैच रेफरी के मैच रद्द करने का इंतजार करेगी. बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को ग्रुप स्टेज में मुकाबला खेला जाना था.

पाकिस्तान ने भारत का किया बॉयकॉट

पाकिस्तानी सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हिस्सा लेने की मंजूरी देती है. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ मैच के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी." हालांकि पाकिस्तानी सरकार के इस पोस्ट के बाद क्रिकेट जगत में बवाल मच गया है.

कौनसे ग्रुप में है पाकिस्तान?

सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड और यूएसए के साथ ग्रुप-ए में शामिल है. पाकिस्तानी टीम 7 फरवरी को कोलंबो में नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 15 फरवरी को श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है, लेकिन अब देखना ये है कि आईसीसी इसपर क्या फैसला सुनाता है.

