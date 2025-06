Womens T20 World Cup 2026 Schedule: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टीम इंडिया का आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है. भारत और पाकिस्तान के बीच इस दिन मुकाबला खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड के पास है. इस आईसीसी इवेंट का आगाज 12 जून 2026 को इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मैच से होगा. आइए जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला कब खेला जाएगा.

आईसीसी ने जारी किया शेड्यूल

आईसीसी ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है. टूर्नामेंट के आगाज 12 जून 2026 से होगा. जबकि इसका पहला सेमीफाइनल 30 जून और दूसरा सेमीफाइनल 2 जुलाई को खेला जाएगा. वहीं फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट के मुकाबले इंग्लैंड के एजबेस्टन, हैम्पशायर बाउल, हेडिंग्ले, ओल्ड ट्रैफर्ड, द ओवल, ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड और लॉर्ड्स में खेले जाएंगे. बता दें कि अभी कुछ टीमों ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया है. उनकी टूर्नामेंट में शामिल होना अभी बाकी है.

