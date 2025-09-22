India Vs Pakistan cricket match: कहां है प्रतिद्वंद्विता- भारत-पाक मुकाबलों को लेकर सूर्यकुमार यादव ने ऐसा क्यों कहा?

suryakumar yadav on IND vs PAK Rivalry: एशिया कप 2025 सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद कहा कि कहां है प्रतिद्वंद्विता. यहां जानिए पूरा मामला क्या कहा है.

18 अप्रैल, 1986. एशिया कप का फाइनल मुकाबला. आमने-सामने थीं भारत-पाकिस्तानें की टीमें. पाकिस्तान को जीत के लिए चार रन की जरूरत थी. मैच की आखिरी गेंद थी और पाकिस्तान का भी एक विकेट ही बचा था. गेंद चेतन शर्मा के हाथों में थी और स्ट्राइक जावेद मियांदाद के पास थी. आखिरी गेंद पर क्या हुआ, ये सब जानते हैं. मियांदाद के उस ऐतिहासिक छक्के की कहानी सबको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो गेंद फेंकने से पहले भारतीय कप्तान कपिल देव ने चेतन शर्मा से क्या कहा था. कपिल ने चेतन को कहा था कि वो केवल नो बॉल न फेंकें.

कपिल की सलाह सही थी क्योंकि उस दौर में अंतिम गेंद पर चौका मार कर जीतने का ट्रेंड नहीं था. उन्हें लगा कि एक्स्ट्रा गेंद नहीं मिली तो पाक हार जाएगा, लेकिन उनकी सलाह के दबाव में चेतन शर्मा फुल टॉस गेंद कर बैठे और भारत मैच हार गया. ये दबाव दरअसल, कपिल की सलाह का नहीं, बल्कि भारत-पाकिस्तान मुकाबले का था. सालों तक ये छक्का क्रिकेट के मैदान पर दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता का प्रतीक बना रहा, लेकिन वो एक दौर था. अभी चल रहे एशिया कप में दोनों के बीच हुए मुकाबलों को देख लीजिए. दोनों एकतरफा रहे हैं. पाकिस्तानी टीम कभी मुकाबले में ही नहीं दिखी. यही कारण है कि दूसरा मुकाबला खत्म होने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कह दिया कि भारत-पाक प्रतिद्वंद्विता जैसी कोई बात नहीं है. एशिया कप ही नहीं, हाल के सालों में दोनों के बीच जब भी मुकाबला हुआ है, आम तौर पर मुकाबला भारत के ही पक्ष में रहा है. तो क्या सूर्यकुमार की बात को सही मान लें.

2000 के बाद पिछड़ा पाकिस्तान

पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मुकाबला जीते तीन साल से ज्यादा हो चुका है. इस बीच भारत उसे 8 बार हरा चुका है. टी20 मैचों में लक्ष्य का पीछा करते हुए तो भारत आज तक पाकिस्तान से हारा ही नहीं है. कुल 15 टी20 मुकाबलों में पाकिस्तान को तीन में जीत मिली है. वनडे मैचों में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को जीते हुए आठ साल हो चुके हैं. 18 जून, 2018 को ओवल में हुए मैच में पाकिस्तान जीता था. वनडे मैचों में ओवरऑल रिकॉर्ड में पाकिस्तान अब भी आगे है. दोनों देशों के बीच खेले गए 136 वनडे मैचों में पाकिस्तान 73 जीता है, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत के बाद से भारतीय टीम लगातार उस पर हावी रही है. 1978 में दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मैच खेला गया था. 1978 से 1999 के बीच दोनों के बीच 78 मुकाबले हुए जिनमें से 47 पाकिस्तान ने जीते थे यानी करीब 60 फीसदी. वहीं, 2000 की शुरुआत से लेकर अब तक हुए 58 मैचों में पाकिस्तान 26 ही जीत पाया है, जो 50 फीसदी से भी कम है.

मुकाबले पर भावना और बाजार हावी

दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज 2007-08 के बाद नहीं खेली गई है. यदि टी20 और वनडे मैचों के आंकड़े देखें तो सूर्यकुमार की बात सही लगती है, लेकिन भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला दो टीमों तक कहां सीमित होता है. इस मुकाबले में दो देशों के लोग आमने-सामने होते हैं. मैदान के अंदर खेल से ज्यादा भावनाएं उबाल मारती हैं. बैट और बॉल से ज्यादा सियासत और कूटनीति की चर्चा होने लगती है. स्टेडियम में कई बार माहौल वॉर विदाउट गन्स वाला हो जाता है. दोनों की प्रतिद्वंद्विता का असल मर्म यही है. फिर इस प्रतिद्वंद्विता के बाजारीकरण ने इसे अलग स्वरूप दिया है. मुकाबले से महीनों पहले प्रोमो चलने लगते हैं. नए-नए विज्ञापन आ जाते हैं और पलक झपकते ही सारे टिकट बिक जाते हैं.

रोमांच नहीं, सियासत तो है!

वॉर विदाउट गन्स वाला किस्सा तब प्रभावी था, जब पाकिस्तान के पास वासिम अकरम, वकार युनुस और इमरान खान जैसे खूंखार तेज गेंदबाज थे और जावेद मियांदाद तथा इंजमामुल हक जैसे बल्लेबाज. अब वो दौर खत्म हो चुका है. टीम में अब न वैसे गेंदबाज हैं, न ही बल्लेबाज. 2009 में पाकिस्तान में श्रीलंका टीम पर हमले के बाद कई वर्षों तक वह अलग-थलग पड़ा रहा. अब भी गिनी-चुनी टीमें ही वहां खेलने जाती हैं. देश में सियासी अस्थिरता का नतीजा है कि क्रिकेट में भी कुछ स्थायी नहीं है. बोर्ड के चेयरमैन से लेकर टीम के कप्तान तक, किसी भी समय बदल दिए जाते हैं. टीम का कोच अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता. इसके चलते पाकिस्तान में क्रिकेट का स्तर लगातार नीचे जा रहा है. दूसरी ओर, पिछले 25 वर्षों में भारत एक क्रिकेट पावरहाउस के रूप में तब्दील हो चुका है. दोनों टीमों के टैलेंट के स्तर में इतना फर्क है कि तुलना करना भी बेमानी है, लेकिन ये प्रतिद्वंद्विता केवल क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं है. जैसा पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा ने कहा था- 'असली वजह तो सियासत है!'... और उसको हवा देने के लिए बाजार तो है ही.

