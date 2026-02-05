FacebookTwitterYoutubeInstagram
पीएम मोदी ने आगे कहा, कांग्रेस युवराज ने सिखों का अपमान किया. सिखों का अपमान करना सही नहीं. सिख को गद्दार करना दुर्भाग्य की बात. कांग्रेस का अहंकार सातवें आसमान पर. 'कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही', देश के लिए जीना हमने सीखा है. मोदी की कब्र नारा नहीं उनकी नफरत. कांग्रेस 25 साल से मुझे गाली दे रही. मोदी की कब्र नारा नहीं, उनकी नफरत. कब्र खोदना कैसी मोहब्बत की दुकान. नक्सल से मुक्ति इसलिए कब्र खोद रहे. | संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने भूपेंद्र हजारिका का अपमान किया. कांग्रेस ने असम का अपमान किया. कांग्रेस ने सिख सांसद को गद्दार कहा. कांग्रेस ने सभी सिखों का अपमान किया.

'हमारी फ्लाइट की टिकट...' टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर सूर्यकुमार यादव ने दिया बयान

IND vs ENG Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs ENG Final Pitch Report: रनों की बारिश करेंगे बल्लेबाज या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है हरारे की पिच

13 साल पहले इस गाने से मचा था धूम, 5.70M व्यूज पाने के बाद कहां गायब हुए थे गायक? जानें अब क्या कर रहे हैं

Tanning Removal: टैनिंग और डलनेस से मिलेगा छुटकारा, कंटेंट क्रिएटर ने बताया ये देसी और सिंपल तरीका

वॉशिंगटन पोस्ट के Lay Off में गई शशि थरूर के बेटे की नौकरी, जानिए कौन हैं ईशान थरूर

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Suryakumad Yadav on IND vs PAK Match: सूर्यकुमार यादव ने भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है. टूर्नामेंट से पहले सूर्या ने प्रेस मीट की है, जहां पर कोलंबो में होने वाले मुकाबले पर बात की.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 05, 2026, 06:28 PM IST

Suryakumar Yadav 

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को खेला जाना था. लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से मना कर दिया. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से लेकर सरकार तक सभी ने भारत का बहिष्कार करने की बात की है. इस बीच भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है. टूर्नामेंट से पहले सूर्या ने प्रेस मीट की है, जहां पर कोलंबो में होने वाले मुकाबले पर बात की. आइए जानते हैं कि सूर्या ने क्या कुछ कहा कहा है. 

सूर्या ने भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर दिया बयान

सूर्यकुमार यादव ने यहां टूर्नामेंट से पहले कप्तानों की प्रेस मीट के दौरान कहा, "मुझे लगता है कि उनका फैसला मेरे नियंत्रण में नहीं है. काश मैं उनके फैसले ले पाता. लेकिन ये उनका फैसला है. हम एशिया कप में भी खेले थे और हम उनके साथ तीन बार खेले थे. हमारी सोच काफी स्पष्ट है. हमने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना नहीं किया है. उन्होंने हमसे खेलने से मना किया है. आईसीसी ने कार्यक्रम तय किया और हमारी फ्लाइट की टिकट बुक हो गई है और हम कोलंबो जा रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "टीम में चर्चा हुई है कि हम पहले सात फरवरी को खेल रहे हैं और फिर हम वहां जाएंगे. हमने उनके खिलाफ कुछ अच्छा क्रिकेट खेला है. हमें बताया गया है कि मैच 15 तारीख को है. मैच तटस्थ स्थल पर है और अगर हमें मौका मिलता है, तो हम खेलेंगे. ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए भी एक मुश्किल फैसला है."

पाकिस्तान क्यों कर रहा है बहिष्कार?

बांग्लादेश में दो हिंदुओं की हत्या के बाद भारत में काफी विरोध हुआ है, जिसके बाद बीसीसीआई ने बांग्लादेश के मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया. उन्हें केकेआर ने 9.20 करोड़ में खरीदा और वो आईपीएल में खेलने वाले इकलौते बांग्लादेशी खिलाड़ी भी थे. उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत में खेला जाना था और भारत में ही बांग्लादेश को भी आना था. लेकिन बांग्लादेश बोर्ड ने भारत ने आने मना किया और भारत के बाहर मुकाबले खेलने के लिए कहा गया. लेकिन आईसीसी ने उनकी मांग ठुकरा दी. फिर भी बांग्लादेश नहीं माना, जिसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया. 

बांग्लादेश को इन सब के लिए पाकिस्तान का पूरा साथ मिला. बांग्लादेश के बाहर होने के बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम का ऐलान कर दिया. लेकिन फिर पाकिस्तानी की एक नई नौटंकी शुरू की. पाकिस्तान ने भारत का बहिष्कार करने की बात की है और बांग्लादेश के अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए ऐसा किया है. लेकिन फैंस की उम्मीद है कि हमेशा की तरह पाकिस्तान मुकर जाएगा और भारत के खिलाफ मैच खेलेगा. इसी वजह से सभी को 15 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं.

13 साल पहले इस गाने से मचा था धूम, 5.70M व्यूज पाने के बाद कहां गायब हुए थे गायक? जानें अब क्या कर रहे हैं
Tanning Removal: टैनिंग और डलनेस से मिलेगा छुटकारा, कंटेंट क्रिएटर ने बताया ये देसी और सिंपल तरीका
वॉशिंगटन पोस्ट के Lay Off में गई शशि थरूर के बेटे की नौकरी, जानिए कौन हैं ईशान थरूर
Mardaani 3 Star Cast Fees: 'मर्दानी 3' में शिवानी रॉय बनी रानी मुखर्जी को मिले करोड़ों, विलेन अम्मा की सैलरी सुन रह जाएंगे दंग..
एक गलती और खाली हो सकता है अकाउंट! ऐसे पहचानें आधार कार्ड असली है या नहीं
Horoscope 2 February: कैसा रहेगा आपका दिन, आज के राशिफल से जानें धन, करियर और सेहत का हाल
February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल
फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
