'हमारी फ्लाइट की टिकट...' टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर सूर्यकुमार यादव ने दिया बयान

Suryakumad Yadav on IND vs PAK Match: सूर्यकुमार यादव ने भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है. टूर्नामेंट से पहले सूर्या ने प्रेस मीट की है, जहां पर कोलंबो में होने वाले मुकाबले पर बात की.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को खेला जाना था. लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से मना कर दिया. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से लेकर सरकार तक सभी ने भारत का बहिष्कार करने की बात की है. इस बीच भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है. टूर्नामेंट से पहले सूर्या ने प्रेस मीट की है, जहां पर कोलंबो में होने वाले मुकाबले पर बात की. आइए जानते हैं कि सूर्या ने क्या कुछ कहा कहा है.

सूर्या ने भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर दिया बयान

सूर्यकुमार यादव ने यहां टूर्नामेंट से पहले कप्तानों की प्रेस मीट के दौरान कहा, "मुझे लगता है कि उनका फैसला मेरे नियंत्रण में नहीं है. काश मैं उनके फैसले ले पाता. लेकिन ये उनका फैसला है. हम एशिया कप में भी खेले थे और हम उनके साथ तीन बार खेले थे. हमारी सोच काफी स्पष्ट है. हमने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना नहीं किया है. उन्होंने हमसे खेलने से मना किया है. आईसीसी ने कार्यक्रम तय किया और हमारी फ्लाइट की टिकट बुक हो गई है और हम कोलंबो जा रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "टीम में चर्चा हुई है कि हम पहले सात फरवरी को खेल रहे हैं और फिर हम वहां जाएंगे. हमने उनके खिलाफ कुछ अच्छा क्रिकेट खेला है. हमें बताया गया है कि मैच 15 तारीख को है. मैच तटस्थ स्थल पर है और अगर हमें मौका मिलता है, तो हम खेलेंगे. ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए भी एक मुश्किल फैसला है."

पाकिस्तान क्यों कर रहा है बहिष्कार?

बांग्लादेश में दो हिंदुओं की हत्या के बाद भारत में काफी विरोध हुआ है, जिसके बाद बीसीसीआई ने बांग्लादेश के मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया. उन्हें केकेआर ने 9.20 करोड़ में खरीदा और वो आईपीएल में खेलने वाले इकलौते बांग्लादेशी खिलाड़ी भी थे. उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत में खेला जाना था और भारत में ही बांग्लादेश को भी आना था. लेकिन बांग्लादेश बोर्ड ने भारत ने आने मना किया और भारत के बाहर मुकाबले खेलने के लिए कहा गया. लेकिन आईसीसी ने उनकी मांग ठुकरा दी. फिर भी बांग्लादेश नहीं माना, जिसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया.

बांग्लादेश को इन सब के लिए पाकिस्तान का पूरा साथ मिला. बांग्लादेश के बाहर होने के बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम का ऐलान कर दिया. लेकिन फिर पाकिस्तानी की एक नई नौटंकी शुरू की. पाकिस्तान ने भारत का बहिष्कार करने की बात की है और बांग्लादेश के अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए ऐसा किया है. लेकिन फैंस की उम्मीद है कि हमेशा की तरह पाकिस्तान मुकर जाएगा और भारत के खिलाफ मैच खेलेगा. इसी वजह से सभी को 15 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं.

