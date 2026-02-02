FacebookTwitterYoutubeInstagram
Ex Legend Cricketers on Pakistan: अगर पाकिस्तान भारत से नहीं खेलता है, तो पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर और हरभजन सिंह ने आईसीसी से कार्रवाई की अपील भी की है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 02, 2026, 04:28 PM IST

'पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए...' पूर्व दिग्गजों ने ICC से की खास अपील, जानिए क्या कहा

India vs Pakistan

पाकिस्तान सरकार ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार 15 फरवरी को होने वाले भारत और पाकिस्तान मैच को नहीं खेलने का फैसला लिया है. पाकिस्तानी सरकार ने 1 फरवरी को एक्स पर एक पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी है. अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता है, तो इसमें पाकिस्तान का तगड़ा नुकसान हो सकता है और आईसीसी भी उनपर कड़ी कार्रवाई कर सकता है. ऐसे में पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर और हरभजन सिंह ने आईसीसी से कार्रवाई की अपील भी की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

पूर्व दिग्गजों ने की कार्रवाई की मांग

पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे से कहा, "मुझे लगता है कि अगले चार या पांच दिन में दुनिया भर से प्रतिक्रिया आने लगेगी तो संभव है कि पाकिस्तान अपना फैसला बदल ले. इसमें क्या नया है. हम सभी को पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर रिटायर होते हैं और चार दिन बाद फैसला बदलकर कहते हैं कि हमारे प्रशंसकों ने और खेलने के लिए कहा है. पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मिसाल कायम की है. वो संन्यास का फैसला बदलते रहते हैं, लिहाजा 15 फरवरी से पहले ऐसा कुछ हो सकता है."  

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ बड़े मैच से पीछे हटने का कोई कारण नहीं है. अनुबंध का उल्लंघन करने का कारण नहीं बता पाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए." बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के मैच नहीं खेलने को नहीं कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, जिसकी वजह से उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. 

भज्जी ने कही ये बात

पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "पहले उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बांग्लादेश के मसले के बाद वो इसमें कूद पड़े. इस फैसले का असर आईसीसी पर पड़ सकता है, लिहाजा आईसीसी को कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है. इससे पूरे टूर्नामेंट पर असर पड़ सकता है."

पाकिस्तान सरकार ने फैसला किया है कि उसकी टीम कोलंबो में भारत के खिलाफ यह मैच नहीं खेलेगी और इसका कोई आधिकारिक कारण भी नहीं दिया. ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिये यह कदम उठाया गया है. बांग्लादेश को विश्व कप से बाहर कर दिया गया है जिसने सुरक्षा कारणों से भारत में खेलने से इनकार किया था.

