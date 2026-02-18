FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'मजबूर हूं, वतन नहीं आ सकता..' महाराष्ट्र की अदालत में माल्या ने ब्रिटेन के कानूनी दांवपेच का दिया हवाला

'मजबूर हूं, वतन नहीं आ सकता..' महाराष्ट्र की अदालत में माल्या ने ब्रिटेन के कानूनी दांवपेच का दिया हवाला

IND vs PAK: T20 World Cup में एक बार फिर भिड़ सकते हैं भारत-पाकिस्तान, यहां समझें पूरा गणित

IND vs PAK: T20 World Cup में एक बार फिर भिड़ सकते हैं भारत-पाकिस्तान, यहां समझें पूरा गणित

AI समिट में प्रधानमंत्री मोदी से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की मुलाकात, PM को कहा थैंक यू

AI समिट में प्रधानमंत्री मोदी से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की मुलाकात, पीएम को कहा थैंक यू

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
AI के दौर में कैसे टिकेंगे युवा? गूगल डीपमाइंड के CEO ने खुद बताया भविष्य में सफलता का 'सक्सेस मंत्र'

AI के दौर में कैसे टिकेंगे युवा? गूगल डीपमाइंड के CEO ने खुद बताया भविष्य में सफलता का 'सक्सेस मंत्र'

Highway और Expressway में क्या अंतर होता है? जानें दोनों में से किस सड़क पर ज्यादा तेज चलती है गाड़ी

Highway और Expressway में क्या अंतर होता है? जानें दोनों में से किस सड़क पर ज्यादा तेज चलती है गाड़ी

Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल

Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs PAK: T20 World Cup में एक बार फिर भिड़ सकते हैं भारत-पाकिस्तान, यहां समझें पूरा गणित

India vs Pakistan: ऐसी पूरी उम्मीदे है कि पाकिस्तान नामीबिया को हराकर सुपर-8 में क्वालिफाई कर लेगा. अगर ऐसा होता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा भिड़ंत हो सकती है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 18, 2026, 04:19 PM IST

IND vs PAK: T20 World Cup में एक बार फिर भिड़ सकते हैं भारत-पाकिस्तान, यहां समझें पूरा गणित

India vs Pakistan

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 के लिए 7 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है. वहीं पाकिस्तान और नामीबिया के बीच 18 फरवरी को मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच के बाद सुपर-8 के लिए आखिरी टीम भी मिल जाएगी. हालांकि ऐसी पूरी उम्मीदे है कि पाकिस्तान नामीबिया को हराकर सुपर-8 में क्वालिफाई कर लेगा. अगर ऐसा होता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा भिड़ंत हो सकती है. आइए जानते हैं कि आखिरी भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा मुकाबला कैसे खेला जा सकता है? आप यहां इसका पूरा गणित समझ सकते हैं.

भारत-पाकिस्तान के बीच दोबारा होगा मुकाबला?

नामीबिया को अगर पाकिस्तान हरा देता है, तो सुपर-8 के ग्रुप 2 में पाकिस्तान शामिल होगा. जबकि भारतीय टीम ग्रुप 1 में है. ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान की टीमें अपने-अपने ग्रुप में टॉप-2 में खत्म करती हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि दोनों के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा सकता है. यानी सेमफाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत हो सकती है. हालांकि अगर कोई एक टीम अपने ग्रुप में दूसरे और दूसरी टीम पहले स्थान पर है, तो दोनों के बीच सेमीफाइनल मुकाबला मुश्किल होगा. 

मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही सेमीफाइनल में जाती हैं और अलग-अलग टीमों से सेमीफाइनल खेलती हैं, तो भी फाइनल में दोनों टीमों की भिड़ंत हो सकती है. भारत और पाकिस्तान किसी और से सेमीफाइनल खेलती हैं और जीत जाती हैं, तो दोनों टीमें फाइनल में आमना-सामना कर सकती है. हालांकि काफी उम्मीदे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा मुकाबला खेला जा सकता है. 

किन टीमों ने किया सुपर-8 में क्वालिफाई?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 के लिए अब तक ग्रुप-1 में भारत, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज ने क्वालिफाई किया है. वहीं ग्रुप-2 में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और पाकिस्तान (संभावित) ने क्वालिफाई किया है. हालांकि दोनों ही ग्रुप काफी मजबूत है. ऐसे में सुपर-8 के मुकाबले काफी रोमांचक हो सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
AI के दौर में कैसे टिकेंगे युवा? गूगल डीपमाइंड के CEO ने खुद बताया भविष्य में सफलता का 'सक्सेस मंत्र'
AI के दौर में कैसे टिकेंगे युवा? गूगल डीपमाइंड के CEO ने खुद बताया भविष्य में सफलता का 'सक्सेस मंत्र'
Highway और Expressway में क्या अंतर होता है? जानें दोनों में से किस सड़क पर ज्यादा तेज चलती है गाड़ी
Highway और Expressway में क्या अंतर होता है? जानें दोनों में से किस सड़क पर ज्यादा तेज चलती है गाड़ी
Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल
Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल
दुनिया के 10 सबसे धार्मिक देश कौन से हैं? जानें इन आस्थावान देशों की लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के 10 सबसे धार्मिक देश कौन से हैं? जानें इन आस्थावान देशों की लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत
Rajyog In Kundali: कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा
इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा
अपनी राशि के अनुसार जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?
अपनी राशि से जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?
Horoscope 18 February: कन्या और वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Astro Tips: हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
होलिका की पूजा कैसे होती है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और बीज मंत्र
होलिका की पूजा कैसे होती है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और बीज मंत्र
MORE
Advertisement