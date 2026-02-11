IND vs PAK: पाकिस्तानी ओपनर ने टी20 वर्ल्ड कप मैच से पहले भारत को दी चेतावनी, पढ़ें क्या कहा

Sahibzada Farhan Warned India: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी रविवार को मुकाबला खेला जाना है. लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी ओपनर ने भारत को चेताया है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी रविवार को श्रीलंका के कोलंबो में मुकाबला खेला जाना है. पाकिस्तान ने अब तक लगातार दो मैच जीते हैं और भारत के खिलाफ तीसरा मैच खेलने उतरेंगे. वहीं भारत अपना दूसरा मैच 12 फरवरी को खेल लेगा और मुमकिन जीत दर्ज कर ही लेगा. लेकिन पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने भारत को चेतावनी दी है और कहा कि इस बार वो इंडिया के खिलाफ अलग मानसिकता से खेलेंगे. आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

यूएसए मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहिबजादा फरहान से भारत के खिलाफ होने वाले मैच के बारे में पूछा गया जो पाकिस्तान सरकार द्वारा बहिष्कार की अपील वापस लेने के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी को खेला जाएगा. इसको लेकर फरहान ने कहा, लगातार दो मैच जीतने और तालिका में शीर्ष पर काबिज होने से आत्मविश्वास मिलता है. अगला मैच भी एक आम मैच जैसा ही होगा. ये पहला अवसर नहीं है, जबकि हम उनके खिलाफ खेलेंगे.

फरहान ने आगे कहा, "हम पहले भी उनके खिलाफ खेल चुके हैं, लेकिन इस बार हमारी मानसिकता अलग होगी. आपने देखा ही होगा कि शादाब खान रन बना रहे हैं और मोहम्मद नवाज रन बना रहे हैं. उम्मीद है कि आपको उनके खिलाफ हमारा खेल पसंद आएगा. ये एक सामान्य मैच होगा और हम इसे एक अन्य मैच की तरह ही लेंगे. हम ये नहीं सोचेंगे कि ये भारत और पाकिस्तान का मैच है. हम इसे एक सामान्य मैच की तरह ही खेलेंगे."

भारत का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है. उसने हाल में एशिया कप में पाकिस्तान को सभी मैच में हराया था, तब भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा था कि हाल के सालों में उनकी टीम के दबदबे को देखते हुए वो अब पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिद्वंद्विता को बराबरी का नहीं मानते हैं. लेकिन फरहान इससे सहमत नहीं हैं.

उन्होंने आगे कहा, "मैं ऐसा नहीं मानता. एशिया कप में हमने जिस तरह से प्रदर्शन किया, उसे देखते हुए मुकाबले एकतरफा नहीं थे. हमने आखिर तक डटकर मुकाबला किया था. उम्मीद है कि इस बार भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे."

जसप्रीत बुमराह पर क्या होले फरहान

फरहान ने जसप्रीत बुमराह को लेकर कहा, "मुझे लगता है कि जब आप रन बनाते हैं तो आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं. मैं भी बहुत आत्मविश्वास से भरा हूं और जिस तरह से मैंने पिछली दो पारियां खेली हैं, उससे मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है." (पीटीआई (अनपुट)

