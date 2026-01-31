IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया को दिया गुरुमंत्र, जानिए कब खेला जाएगा मैच

Sachin Tendulkar on U19 Team India: भारत-पाकिस्तान के महामुकाबले से पहले अंडर-19 टीम इंडिया को क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से गुरुमंत्र दिया है.

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर भिड़ंत होने वाली है. इससे पहले पाकिस्तान ने भारत को करारी शिकस्त दी थी. लेकिन इस बार टीम इंडिया अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरेगी. क्योंकि इस महामुकाबले से पहले अंडर-19 टीम इंडिया को क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से गुरुमंत्र मिल गया है. भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला काफी अहम है. क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मैच को जीतना दोनों ही टीमों के लिए बेहद जरूरी है. हालांकि इस अहम मुकाबले से पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से बातचीत करने के बाद युवा भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास काफी बढ़ा होगा. आइए जानते हैं कि उनकी बात क्या हुई है .

सचिन तेंदुलकर ने अंडर-19 विश्व कप में भारतीय टीम के खिलाड़ियों से पाकिस्तान के खिलाफ अहम सुपर सिक्स मुकाबले से पहले वर्चुअल बातचीत की. इंग्लैंड ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. इसके बाद रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला और भी महत्वपूर्ण हो गया है. सुपर सिक्स ग्रुप बी से नॉकआउट चरण में सिर्फ एक ही टीम जगह बना पाएगी.

बीसीसीआई ने एक्स पर सचिन और टीम इंडिया की वर्चुअल मुलाकात की तस्वीरों के साथ एक पोस्ट में कहा, "ये अनुभव बेहद महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें अगली पीढ़ी को लगातार बदलते खेल में सफलता और लंबे करियर के लिए अहम जानकारियां और दृष्टिकोण मिला. महज तकनीकी कौशल और फिट रहने तक सीमित नहीं थी. बल्कि इसमें फोकस्ड, अनुशासन, विनम्रता और सफलता के बावजूद जमीन से जुड़े रहने के महत्व पर भी जोर दिया गया."

सचिन ने खेले हैं सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप

सचिन तेंदुलकर के नाम 1992 से 2011 के बीच सबसे अधिक आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने इस दौरान 45 मैच में 2278 रन बनाए हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है. वो छह वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं और उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप जीतकर अपने शानदार करियर का समापन किया था.

कब खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान मैच?

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 6 में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 1 फरवरी को बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में मुकाबला खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे से खेला जाना है. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी. वहीं टीवी पर इसे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. हालांकि दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला काफी अहम है, क्योंकि इस मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.