IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या बल्लेबाजों का होगा बोलबाला? जानिए कैसी है दुबई की पिच

IND vs PAK Pitch Report in Hindi: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में रविवाक 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. आप यहां दुबई की पिच रिपोर्ट देख सकते हैं.
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में रविवार 14 सितंबर को दुबई में महामुकाबला खेला जाना है, जो रात 8 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों में कई नए खिलाड़ी हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा, तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान चारों खिलाड़ी ही इस मैच नजर नहीं आएंगे. इस लेख में आप दुबई इंटरनेशल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट देख सकते हैं और जान सकते हैं कि यहां स्पिनर्स या बल्लेबाज किसका बोलबाला होगा?
दुबई स्टेडियम की पिच रिपोर्ट
भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला दुबई में खेला जाएगा. यहां की पिच की बात करें, दुबई की पिच काफी धीमी रहती है. ऐसे में यहां स्पिनर्स का बोलबाला रहता है. इस मैदान पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता है. हालांकि नई गेंद से तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिलती है. लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे स्पिनर्स हावी होने लगते हैं. ऐसे में टीम इंडिया दो स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतर सकती है.
भारत-पाकिस्तान T20I हेड टू हेड
भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 इंटरनेशनल इतिहास में अब तक 13 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 9 मैचों में जीत हासिल की है और पाकिस्तान ने केवल 3 मैच ही जीती है. हालांकि एक मुकाबला टाई रहा है.
एशिया कप टी20 में हेड टू हेड
एशिया कप टी20 इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 3 मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 2 बार जीत हासिल की है. वहीं पाकिस्तान एक बार जीता है. टी20 क्रिकेट में हमेशा से भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा है.
दोनों टीमों का फुल स्क्वाड
भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह.
पाकिस्तान- सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमन, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलात, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, शाहिबजादा, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम और मोहम्मद वसीम जूनियर.
