एशिया-ओशिनिया जूनियर डेविस कप अंडर-16 टेनिस टूर्नामेंट कजाकिस्तान में खेला जा रहा है. इस टूर्नामेंट का 11वां प्लेऑफ मुकाकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था. इस मैच में भारत ने पाकिस्कान को 2-0 से हरा दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर अपनी हार बर्दास्त नहीं कर सका और भारतीय खिलाड़ी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है.

भारतीय खिलाड़ी के किया दुर्व्यवहार

भारत और पाकिस्तान के बीत अंडर-16 डेविस कप का प्लेऑफ मुकाबला शनिवार 24 मई को खेला गया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 2-0 से हरा दिया और मुकाबला अपने नाम किया. इस मैच में प्रकाश सर्रान ने पाकिस्तान के तविश पाहवा को करारी शिकस्त दी. हालांकि पाकिस्तान के प्लेयर को ये हार बर्दास्त नहीं हुई है, जिसके बाद वो भारतीय खिलाड़ी से हाथ मिलाते समय दुर्व्यवहार किया है. हालांकि घटना के तीन दिन बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है.

🇮🇳 India - 🇵🇰 Pakistan Handshake Drama at the Junior Davis Cup in Kazakhstan



India beat Pakistan 2-0 pic.twitter.com/mI85JBETCo