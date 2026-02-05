'भारत का बहिष्कार करना सही...' टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी पीएम ने उगला जहर, बांग्लादेश पर भी की बात

Pakistan PM on India vs Pakistan: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाद शरीफ ने भारत का बहिष्कार करने को लेकर बयान दिया है और साथ ही बांग्लादेश पर भी बात की है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाना था. लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी सरकार ने भारत का बहिष्कार करने की बात की थी. क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश से अपने रिश्ते सही रखना चाहते हैं. आईसीसी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. क्योंकि बीसीबी अपने मुकाबले भारत से बाहर कराने की बात कर रहा था, जिसके लिए उसके पास कोई ठोस वजह नहीं थी, जिसके चलते आईसीसी को बांग्लादेश को बाहर करना पड़ा. ऐसे में अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाद शरीफ ने भारत का बहिष्कार करने को लेकर बयान दिया है और साथ ही बांग्लादेश पर भी बात की है.

शाहबाद शरीफ ने दिया बड़ा बयान

शरीफ ने यहां सरकार की एक बैठक के बाद कहा, "हमने टी20 वर्ल्ड कप पर स्पष्ट रूख अपनाया है कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे. क्योंकि खेल के मैदान पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. हमने सोच समझकर ये रूख अपनाया है और हम पूरी तरह से बांग्लादेश के साथ हैं. मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही फैसला है." पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस बयान ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान अपनी बात पर रहेगा और भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा.

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरूल ने जवाब में अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर लिखा, शुक्रिया पाकिस्तान. आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेताया है कि ये हाई प्रोफाइल मैच नहीं खेलने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. प्रसारकों, प्रायोजकों और विज्ञापनदाताओं के लिए ये मैच कमाई का सबसे बड़ा जरिया है.

पाकिस्तानी टीम बाकी लीग मैच खेलने कोलंबो पहुंच गई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह चुका है कि भारत का सामना अगर नॉकआउट चरण में होता है तो वो सरकार की सलाह पर अमल करेगा. पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने कहा था कि बांग्लादेश को बाहर करने का फैसला सही नहीं है और सुरक्षा चिंताओं का निवारण किया जाना चाहिए था. आईसीसी ने भारत में वर्ल्ड कप मैचों के आयोजन स्थलों का सुरक्षा दौरा करके बांग्लादेश के लिए जोखिम को कम से मध्यम श्रेणी में रखा था.

बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल से किया गया था बाहर

तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को बीसीसीआई के निर्देश पर आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया था. भारतीय बोर्ड ने कारण नहीं बताया लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच यह फैसला लिया गया है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्ताफिजुर को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था.

