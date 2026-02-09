भारत के खिलाफ खेलने के लिए तैयार है पाकिस्तान की टीम! पाक खिलाड़ी सलमान ने दिया बड़ा हिंट

Salman Mirza on IND vs PAK Match: ऐसी उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान का मैच तय शेड्यूल पर होगा. ऐसे में पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज सलमान मिर्जा ने भी मैच पर हिंट दिया है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को मुकाबला मुकाबला जाना है. लेकिन इससे पहले ही मैच को लेकर खूब खिचड़ी पक रही है. क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार किया था. लेकिन फिर आईसीसी ने पीसीबी से बातचीत की, जिसके बाद पीसीबी ने आईसीसी के सामने तीन शर्ते पर रख दी थी, जिसके बाद ऐसी उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान का मैच तय शेड्यूल पर होगा. ऐसे में पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज सलमान मिर्जा ने भी मैच पर हिंट दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सलमान मिर्जा ने कहा, "हम पूरे टूर्नामेंट के लिये तैयारी कर रहे हैं. हम विरोधी टीम के अनुसार खेलेंगे. फैसला सरकार का होगा और हम वही करेंगे जो हमसे कहा जाएगा. इस समय फोकस आगामी मैच पर है और हम मैच दर मैच रणनीति बनाएंगे, जहां तक भारत के खिलाफ मैच का सवाल है तो ये सरकार का फैसला होगा, जो सरकार तय करेगी, हम उसके अनुसार खेलेंगे."

इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने बताया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी से भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार वापिस लेने का अनुरोध किया है, जिसके बाद पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से ये अनुरोध करेंगे.

पिछले वर्ल्ड कप में यूएसए के खिलाफ हार पर ये बोले सलमान

2024 वर्ल्ड कप में यूएसए के खिलाफ हार के बारे में सलमान मिर्जा ने कहा, "ये क्रिकेट में अक्सर होता है. वो बीती बात है और हम उससे सीखकर आगे बढे हैं. हमारा फोकस अगला मैच है और हम पूरी तैयारी से आए हैं. टी20 क्रिकेट में कोई टीम कमजोर नहीं होती. मैच के दिन जो अच्छा खेले, वो अच्छी टीम है. सभी मैच महत्वपूर्ण हैं. मुझे नहीं लगता कि टी20 क्रिकेट में कोई भी टीम कमजोर या मजबूत है. जो टीम मैच के दिन अच्छा क्रिकेट खेलेगी वो अच्छी होगी. पाकिस्तान हमेशा अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश करता है और हम भी सभी मैचों में ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे."

