'पाकिस्तान ने अपना बेस्ट बचाकर रखा है...', भारत के खिलाफ फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने दिया बड़ा बयान

क्रिकेट
India vs Pakistan: भारत के खिलाफ फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने प्री-प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया है और साथ ही हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर भी बात की है.
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर रविवार को खेला जाना है. इस फाइनल का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि मैच से पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा ने प्री-प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अभी अपना बेस्ट बचाकर रखा है. आइए जानते हैं कि सलमान ने आगे क्या कुछ कहा है.
सलमान आग ने की प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस
क्रिकबज के अनुसार, सलमान अली आगा ने प्री-प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "जब पाकिस्तान और भारत एक-दूसरे से खेलते हैं, तो उन पर हमेशा बहुत दबाव होता है. अगर हम कहें कि कोई दबाव नहीं है, तो ये गलत होगा. दोनों टीमों पर समान दबाव रहता है. हमने उनसे ज्यादा गलतियां की हैं और इसीलिए हम मैच नहीं जीत पाए हैं. अगर हम उनसे कम गलतियां करेंगे, तो हम जीतेंगे. जो भी टीम कम गलतियां करेगी वो जीतेगी और हम कम गलतियां करने की कोशिश करेंगे."
उन्होंने आगे कहा, "इंशाअल्लाह, आप हमें कल जीतते हुए देखेंगे. हमारी कोशिश अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलने की है. हम जानते हैं कि अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलते हैं और 40 ओवरों के लिए अपनी योजनाओं पर अमल करते हैं, तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं. हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे." बता दें कि सलमान अली आगा का मानना है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए अपना बेस्ट बचाकर रखा है.
हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर भी की बात
सलमान ने हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर कहा, "मैंने 2007 से अंडर-16 स्तर पर क्रिकेट खेलना शुरू किया. मैंने कभी नहीं देखा कि दो टीमों के बीच हाथ न मिला हो. मेरे अब्बू एक बड़े क्रिकेट फैन हैं और उन्होंने 20 साल पीछे जाकर कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों टीमों ने हाथ न मिलाया हो. यहां तक कि मैं ऐसे समय के बारे में भी नहीं सोच सकता जब ऐसा न हुआ हो.
उन्होंने आगे कहा, "यहां तक कि जब भारत-पाकिस्तान के रिश्ते खराब थे, तब भी हाथ मिलाना होता था. इसलिए मुझे नहीं लगता कि हाथ न मिलाना क्रिकेट के लिए अच्छा है. ये उनकी इच्छा है. यदि वो आना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं और अगर वो नहीं आना चाहते हैं, तो उन्हें न आने दें. हम अपने प्रोटोकॉल का पालन करेंगे. बाकी उन पर निर्भर है. हम और क्या कर सकते हैं?"
