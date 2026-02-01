टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान, जानिए किसका फायदा और किसका नुकसान

Pakistan Boycott India Match in T20 WC: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले एक बार फिर पाकिस्तान ने गिरी हुई हरकत की है. पाकिस्तानी सरकार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसके बाद क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले एक बार फिर पाकिस्तान ने गिरी हुई हरकत की है. पाकिस्तानी सरकार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसके बाद क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है. इस बार पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत का बहिष्कार करने की बात की है. पाकिस्तान ने पोस्ट में लिखा है कि वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, लेकिन भारत के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेंगे. लेकिन अभी तक इसको लेकर आईसीसी की ओर से कोई भी अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. आइए जानते हैं कि अगर पाकिस्तान भारत का बहिष्कार करेगा, तो इसमें किसका नुकसान और किसका फायदा होगा.

पाकिस्तानी सरकार के पोस्ट से मचा बवाल

पाकिस्तानी सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हिस्सा लेने की मंजूरी देती है. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ मैच के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी." हालांकि पाकिस्तानी सरकार के इस पोस्ट के बाद क्रिकेट जगत में बवाल मच गया है.

बॉयकॉट से किसका फायदा और किसका नुकसान?

अगर पाकिस्तान की टीम भारत का बहिष्कार करती है, तो ऐसे में फैंस सोच रहे होंगे कि इसमें किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा. भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मैच से काफी रेवेन्यू आता है. ऐसे में पाकिस्तान को इस मैच से काफी कमाई होती है. लेकिन अगर वो इस मैच को बॉयकॉट करेंगे, तो पीसीबी को लगभग 38 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान हो सकता है. इसमें ब्रॉडकास्टर रेवेन्यू, स्पॉनसरशिप पेमेंट्स और आईसीसी भागीदारी शुल्क जब्त करना शामिल है. इतना ही नहीं मैच का बहिष्कार करने के बाद बेचे गए विज्ञापन स्लॉट और प्राइम-टाइम कवरेज के लिए कानूनी दावे शुरू हो जाएंगे.

इसके अलावा अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ नहीं खेलता है, तो भारत को बिना मुकाबला खेले ही 2 अंक मिल जाएंगे, जिससे पाकिस्तान पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा भी मंडराने लगेगा. क्योंकि फिर टीम को अपने बचे हुए तीनों मैचों में सभी में जीत हासिल करनी पड़ेगी, तभी टीम सुपर 8 तक पहुंच पाएगी. ऐसे में पाकिस्तान अगर बॉयकॉट करेगा, तो टीम को सिर्फ पैसों का ही नहीं बल्कि दो अंकों का भी नुकसान झेलना पड़ेगा.

पाकिस्तान के ग्रुप में हैं कौनसी टीमें?

सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड और यूएसए के साथ ग्रुप-ए में शामिल है. पाकिस्तानी टीम 7 फरवरी को कोलंबो में नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 15 फरवरी को श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है, लेकिन अब देखना ये है कि आईसीसी इसपर क्या फैसला सुनाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.