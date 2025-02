दुनियाभर के फैंस को भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का इंतजार था. दोनों टीमें 23 फरवरी को दुबई के मैदान पर एक्शन में दिखाई दे रही है. जिस मैच को देखने के लिए सबने अपना सारा काम छोड़ दिया है.

कुछ इसी अंदाज में भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी नजर आए. वो बॉलीवुड स्टार सनी देओल के साथ भारत और पाकिस्तान के मैच का मजा ले रहे हैं. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

शूट छोड़कर ले रहे मजे

भारत और पाकिस्तान का मुकाबला देखने के लिए दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फैंस का हूजूम लगा हुआ है. वही दुनियाभर के करोड़ो फैंस अपने घर में इस महामुकाबलें का आंनद ले रहे हैं.

Legends in one frame! 🏏🔥 MS Dhoni & Sunny Deol enjoying the electrifying India-Pakistan clash together! 🇮🇳🇵🇰

