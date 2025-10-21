एशिया कप ट्रॉफी को लेकर मोहसिन नकवी का बड़ा बयान, BCCI की चेतावनी के बाद सामने आया रिएक्शन

Asia cup 2025 Trophy: एशिया कप ट्रॉफी को लेकर एसीसी के प्रमुख मोहसिन नकवी और बीसीसीआई के बीच ठन गई है. नकवी ने ट्रॉफी जारी करने से इनकार कर दिया है, जिसे चैंपियन भारत को सौंपना आवश्यक है.

एशिया कप ट्रॉफी को लेकर एशियन क्रिकेट काउंसिल के पाकिस्तानी प्रमुख मोहसिन नकवी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच ठन गई है. नकवी ने ट्रॉफी जारी करने से इनकार कर दिया है, जिसे चैंपियन भारत को सौंपना आवश्यक है. अफगानिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड द्वारा समर्थित बीसीसीआई के नए अनुरोध के बावजूद नकवी ने जोर देकर कहा कि बीसीसीआई के एक प्रतिनिधि को दुबई में एसीसी मुख्यालय से ट्रॉफी लेनी होगी. बीसीसीआई ने इस आवश्यकता को खारिज कर दिया है और आगामी आईसीसी बैठक में इस मुद्दे को संबोधित करने की योजना बनाई है.

ट्रॉफी को लेकर मोहसिन नकवी का बड़ा बयान

पीटीआई के अनुसार, एसीसी के एक सूत्र ने कहा कि राजीव शुक्ला सहित बीसीसीआई और अन्य सदस्य बोर्डों के प्रतिनिधियों ने एशिया कप ट्रॉफी भारत को सौंपने के संबंध में एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी को पत्र लिखा था. इसपर मोहसिन ने कहा, "आपके 30 सितंबर 2025 के पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाती है. ये पत्र एसीसी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुरू होने से ठीक पहले प्राप्त हुआ था, जो 30 सितंबर 2025 को दोपहर 3:00 बजे (यूएई समय) के लिए निर्धारित थी. एजीएम में राजीव शुक्ला और आशीष शेलार द्वारा बीसीसीआई का ऑनलाइन प्रतिनिधित्व किया गया था. एजीएम के दौरान इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई थी. हालांकि आपने इस पत्र को एसीसी सदस्यों को प्रसारित कर दिया है. केवल रिकॉर्ड को सीधे स्थापित करना उचित है.

मोहसिन नकवी प्रतिक्रिया थी कि बीसीसीआई से किसी को दुबई आना चाहिए और उनसे ट्रॉफी लेनी चाहिए. तो वो मामला अभी भी आगे नहीं बढ़ा है. बीसीसीआई ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो उनसे ट्रॉफी नहीं लेगी. इसलिए संभवत इस मामले पर फैसला आईसीसी की बैठक में होगा.

उन्होंने आगे कहा, "सबसे पहले हमें आपको और भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप 2025 जीतने पर बधाई देनी चाहिए. जैसा कि एसीसी अध्यक्ष ने पहले एजीएम में किया था. एसीसी अध्यक्ष बेहद सराहनीय हैं और आपने अपने पत्र में लंबे समय से चले आ रहे रीति-रिवाजों, परंपराओं, स्थापित प्रथाओं, क्रिकेट प्रोटोकॉल और खेल अखंडता के बुनियादी तत्वों पर जो जोर दिया है. उसे देखकर खुशी होती है. हम पूरे दिल से कामना करते हैं कि ऐसी अभिव्यक्तियां केवल एक पत्र में इस्तेमाल की गई शब्दावली तक ही सीमित न रहें. बल्कि खेल के मैदान पर भी जोरदार तरीके से प्रदर्शित हों."

उन्होंने आगे कहा, "जहां तक ​​आपके पत्र के शेष भाग का संबंध है, भले ही यह निंदनीय हो और आपके द्वारा उजागर किए गए उन्हीं मूल्यों से हटकर हो, एसीसी अध्यक्ष का कार्यालय चुनिंदा चरमपंथी समूहों को शांत करने के उद्देश्य से क्षुद्र राजनीति में शामिल नहीं होगा. पुरस्कार वितरण के संबंध में बीसीसीआई की किसी भी स्थिति या चिंता को उजागर करने वाले एसीसी कार्यालय या टूर्नामेंट निदेशक के साथ कभी भी कोई आधिकारिक संचार साझा नहीं किया गया था. जब समारोह होने वाला था और विशिष्ट अतिथि मंच पर अपना स्थान ले चुके थे. तभी बीसीसीआई के प्रतिनिधि ने बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप ट्रॉफी और पुरस्कार नहीं मिलेंगी.

नकवी ने आगे कहा, "एसीसी अध्यक्ष ने प्रतिष्ठित अतिथियों के साथ लगभग 40 मिनट तक इंतजार किया. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तुति समारोह की अखंडता संरक्षित रहे और राजनीति से प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो. लेकिन एसीसी ट्रॉफी सही मायने में भारतीय क्रिकेट टीम की है और इसे तब तक ट्रस्ट में रखा जा रहा है, जब तक कि बीसीसीआई कार्यालय धारक किसी भी उपलब्ध भाग लेने वाले खिलाड़ी के साथ एसीसी अध्यक्ष से इसे प्राप्त नहीं कर सकता. इस तरह का संग्रह, निश्चित रूप से, बहुत धूमधाम और कवरेज के साथ किया जाएगा. ये सुनिश्चित करते हुए कि स्थापित प्रथाओं से कोई विचलन न हो और कोई मिसाल कायम न हो जो कमजोर हो. खेल की भावना हम सभी को पसंद है."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.