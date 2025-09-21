ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी
'विदेशी चीजों से पानी होगी मुक्ति, कल से देश में GST बचत महोत्सव', जानें देश के नाम संबोधन में क्या बोले पीएम मोदी
जब एक रैंक से पायलट बनने से चूक गए थे APJ अब्दुल कलाम, जानें भारत के मिसाइल मैन की अनकही कहानी
IND vs PAK Live Streaming: सोनी लिव नहीं इस तरह फ्री में यहां देखें भारत और पाकिस्तान का मैच, नहीं लगेगी कोई फीस
Crime News: बहू को वफादारी साबित करने लिए देनी पड़ी अग्निपरीक्षा, खौलते तेल में डलवाया हाथ, जानिए पूरा मामला
वो लड़की जिसे NEET UG में 720 में से मिले थे 700 नंबर, जानें कहां से कर रही हैं MBBS की पढ़ाई
Navrati Mehandi Designs 2025: नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक
प्रियंका गांधी की इस चूक की वजह से पार्टी में मची अंदरूनी कलह? जानिए क्यों नाराज हो गए कांग्रेसी कार्यकर्ता
Odisha Police SI Admit Card 2025: OPRB ने जारी किया ओडिशा पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, odishapolice.gov.in से यूं करें डाउनलोड
Bigg Boss 19: सेट पर सलमान के साथ काजोल ने किया सीन रिक्रिएट, बोलीं- 'पहले जैकेट और टीशर्ट उतार दो..'
क्रिकेट
IND vs PAK Live Streaming: भारत और पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव नहीं इस ऐप पर फ्री में हो रही है. टीवी पर भी फ्री में देख सकते हैं.
एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच आज यानी दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. लेकिन फैंस को इस मैच को देखने के लिए काफी परेशानी हो रही है. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर है, लेकिन देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान का मैच फ्री में कहां देख सकते हैं.
कहां पर होगी भारत-पाकिस्तान की लाइव स्ट्रीमिंग?
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर हो रही है. वहीं टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स, सोनी स्पोर्ट्स 3, सोनी स्पोकर्ट्स 4, सोनी स्पोर्ट्स 5 पर हो रही है.
फ्री में कहां देखें भारत और पाकिस्तान मुकाबला?
भारत और पाकिस्तान मैच की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग CRICFy TV ऐप पर उपलब्ध है. इस ऐप में लाइव मैच देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये पूरी तरह से फ्री है. इसके अलावा इस मैच का लाइव प्रसारण डीडी फ्री डिश पर हो रहा है. आप टीवी और मोबाइल दोनों जगह फ्री में देख सकते हैं.
एशिया कप टी20 में हेड टू हेड
एशिया कप टी20 इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 3 बार जीत हासिल की है. वहीं पाकिस्तान एक बार जीता है. टी20 क्रिकेट में हमेशा से भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.