IND vs PAK Live Streaming: सोनी लिव नहीं इस तरह फ्री में यहां देखें भारत और पाकिस्तान का मैच, नहीं लगेगी कोई फीस

IND vs PAK Live Streaming: भारत और पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव नहीं इस ऐप पर फ्री में हो रही है. टीवी पर भी फ्री में देख सकते हैं.

एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच आज यानी दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. लेकिन फैंस को इस मैच को देखने के लिए काफी परेशानी हो रही है. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर है, लेकिन देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान का मैच फ्री में कहां देख सकते हैं.

कहां पर होगी भारत-पाकिस्तान की लाइव स्ट्रीमिंग?

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर हो रही है. वहीं टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स, सोनी स्पोर्ट्स 3, सोनी स्पोकर्ट्स 4, सोनी स्पोर्ट्स 5 पर हो रही है.

फ्री में कहां देखें भारत और पाकिस्तान मुकाबला?

भारत और पाकिस्तान मैच की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग CRICFy TV ऐप पर उपलब्ध है. इस ऐप में लाइव मैच देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये पूरी तरह से फ्री है. इसके अलावा इस मैच का लाइव प्रसारण डीडी फ्री डिश पर हो रहा है. आप टीवी और मोबाइल दोनों जगह फ्री में देख सकते हैं.

एशिया कप टी20 में हेड टू हेड

एशिया कप टी20 इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 3 बार जीत हासिल की है. वहीं पाकिस्तान एक बार जीता है. टी20 क्रिकेट में हमेशा से भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा है.

