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IND vs PAK: 4 गेंदें 2 रन, फिर टीम इंडिया से बाहर होंगे संजू सैमसन? पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में नहीं चला बल्ला

Sanju Samson: भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 का फाइनल खेला जा रहा है, जिसमें सैमसन फ्लॉप हो गए हैं और टीम इंडिया से उनके बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 03, 2026, 11:47 AM IST

IND vs PAK: 4 गेंदें 2 रन, फिर टीम इंडिया से बाहर होंगे संजू सैमसन? पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में नहीं चला बल्ला

Sanju Samson (Photo IANS)

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भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने पिछले कुथ सालों में काफी दमदार प्रदर्शन किया है, जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी देखने को मिला है. लेकिन वर्ल्ड कप के बाद से सैमसन के बैट से परफॉर्मेंस नहीं निकल रही है. वैभव सूर्यवंशी के आने के बाद उनकी जगह को खतरा ज्यादा है. एशियन गेम्स 2026 में भी ऐसा देखने को मिला. जब प्लेइंग इलेवन में वैभव की एंट्री हुई तो संजू की बैटिंग पोजिशन में बदलाव किया गया. वैभव के आने से पहले सैमसन ओपनिंग किया करते थे, लेकिन वैभव के आने के बाद अब सैमसन 3 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 का फाइनल खेला जा रहा है, जिसमें सैमसन फ्लॉप हो गए हैं और टीम इंडिया से उनके बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है.

पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप हुए संजू सैमसन

एशियन गेम्स 2026 का गोल्ड मेडल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही है. टीम इंडिया ने वैभव सूर्यवंशी के रूप में पहला विकेट 28 रनों के स्कोर पर गंवाया था. उसके बाद सैमसन मैदान पर उतरे. लेकिन सैमसन 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उन्हें पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अहमद दानियाल ने आउट कर दिया. 

सिर्फ फाइनल में ही नहीं, सैमसन सेमीफाइनल में भी फ्लॉप रहे थे. श्रीलंका के खिलाफ सैमसन ने 9 गेंदों में 7 रन बना सके थे. इसके अलावा, एशियन गेम्स 2026 से पहले भारत ने जापान के साथ मैच खेला था, जिसमें सैमसन ओपनिंग आए थे, लेकिन 5 ओवरों के मैच भी सैमसन का बल्ला शांत रहा. वो 7 गेंदों में 9 रन बना सके. हालांकि, लगातार फ्लॉप होने के बाद सैमसन का टीम इंडिया से पत्ता कट सकता है. 

3 नंबर पर फिट नहीं हो रहे सैमसन?

एशियन गेम्स 2026 में संजू सैमसन ने दो मैचों में 3 नंबर पर बल्लेबाजी की है और दोनों में ही वो बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं. लेकिन सवाल ये है कि अगर वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में परमानेंट जगह बना लेते हैं, तो टीम से बाहर होने का डर सैमसन को होगा. भले ही उन्होंने 3 नंबर पर सिर्फ दो मैच खेले हैं, लेकिन अभी टीम से हार्दिक पांड्या बाहर चल रहे हैं. हार्दिक की वापसी के बाद ईशान किशन की 3 नंबर पर वापसी हो सकती है, जबकि हार्दिक निचले क्रम पर बल्लेबाजी करेंगे. 

कैसी है सैमसन की आखिरी 10 पारियां?

संजू सैमसन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपनिंग करते हुए आखिरी 10 पारियों में सिर्फ दो अर्धशतक लगाए हैं. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में 5 रन और दूसरे में शून्य बनाए थे. वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ 1 रन और 27 रन बनाए थे. अफगानिस्तान के खिलाफ सैमसन ने 10, 57 और 50 रन बनाए हैं. फिर जापान के खिलाफ 9, श्रीलंका के खिलाफ 7 और पाकिस्तान के खिलाफ 2 रन बनाए हैं. 

  • 5 (4) बनाम आयरलैंड 26 जून, 2026
  • 0 (1) बनाम आयरलैंड 28 जून, 2026
  • 1 (7) बनाम इंग्लैंड 1 जुलाई, 2026
  • 27 (14) बनाम इंग्लैंड 11 जुलाई, 2026
  • 10 (8) बनाम अफगानिस्तान, 13 सितंबर 2026
  • 57 (22) बनाम अफगानिस्तान, 15 सितंबर 2026
  • 50 (35) बनाम अफगानिस्तान, 17 सितंबर 2026
  • 9 (7) बनाम जापान, 22 सितंबर 2026
  • 7 (9) बनाम श्रीलंका, 1 अक्टूबर, 2026
  • 2 (4) बनाम पाकिस्तान, 3 अक्टूबर 2026

कैसा रहा संजू सैमसन का अब तक का करियर?

संजू सैमसन ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाजी की है. सैमसन ने 71 टी20 मैचों की 63 पारियों में 27 की एवरेज और 156.7 के स्ट्राइक-रेट के साथ 1565 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 8 अर्धशतक भी ठोके हैं. वहीं, फील्डिंग में उन्होंने 44 कैच, 5 रनआउट और 8 स्टिंपिंग की है. आईपीएल में सैमसन ने 186 पारियों में 5181 रन बनाए हैं. इस दौरान सैमसन ने 5 शतक और 27 अर्धशतक ठोके हैं. 

एशियन गेम्स 2026 फाइनल की प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान- साहिबजादा फरहान (कप्तान), माज सदाकत, उस्मान खान (विकेटकीपर), सईम अयूब, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, साद मसूद, अबरार अहमद और सुफयान मोकिम.

भारत- वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई और जसप्रीत बुमराह.

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