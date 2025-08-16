'कुत्ता खाकर भौंक रहा है...' इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी मुंह पर बोल दी थी ये बात, खुद किया खुलासा

Irfan Pathan on Shahid Afridi: इरफान पठान ने पाकिस्तान के दिग्गज शाहिद अफरीदी के मुंह पर बेइज्जती कर दी थी. अब भारतीय खिलाड़ी ने इसका खुद खुलासा किया है.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी छाएं हुए हैं. भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद से वो पूरी तरह सुर्खियों में बने हुए हैं. इस इंटरव्यू में इरफान ने कई बड़े राज खोले हैं. इतना ही नहीं उन्होंने पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को लेकर भी बात की है. उन्होंने एक बार अफरीदी के मुंह पर ही बेइज्जती कर दी थी. आए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

शाहिद कुत्ता खाकर आया है- इरफान

इरफान पठान ने बताया कि साल 2006 में भारत ने पाकिस्तान का दौरा किया था. तब कराची से लाहौर के लिए दोनों टीमें एक ही फ्लाइट से रवाना हुई थी. तभी शाहिद अफरीदी ने इरफान के बाल बिगाड़ दिए और उन्हें बच्चा कह दिया. लेकिन इरफान को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि तू कब से मेरा बाप बन गया? ये बात सुनकर अफरीदी गुस्सा हो गए और वो गालियां बकने लगे.

उसके बाद इरफान उसी फ्लाइट में मौजूद अब्दुल रज्जाक के पास जाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह का मीट मिलता है. फिर रज्जात भी उन्हें अलग-अलग मीट के बारे में बताते हैं. फिर इरफान कहते हैं, "अफरीदी ने शायद कुत्ते का मीट खाया है, तभी इतना भौंक रहा है."

इरफान ने इंटरव्यू में आगे कहा, "उसे समझ आ गया था कि वो जुबानी जंग में नहीं जीत सकता है. उसके बाद से उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा." भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर लड़ाई देखने को मिली है. अब चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या दोनों देशों की सरद हो. आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीरीज नहीं खेली जाती है. हालांकि अब दोनों देश आईसीसी या एसीसी इवेंट में ही एक दूसरे से भिड़ते हैं.

