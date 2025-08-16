'Add DNA as a Preferred Source'
औकात में रहो..’ जावेद अख्तर को किस पर आया इतना गुस्सा? अपनी ही पोस्ट पर लिख दिया कुछ ऐसा

कृष्ण भक्ति में लीन होकर इन बड़े अफसरों ने त्याग दी वर्दी! लिस्ट में IG-DIG भी शामिल

'कुत्ता खाकर भौंक रहा है...' इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी मुंह पर बोल दी थी ये बात, खुद किया खुलासा

War VS Coolie: दूसरे दिन ऋतिक की फिल्म वॉर 2 ने की इतनी कमाई, रजनीकांत की कुली को कड़ी टक्कर

'लड़ाई करवाओगे क्या...' विराट या धोनी कौन है फेवरेट? दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने दिया जवाब

भारत-पाक विभाजन पर NCERT के नए मॉड्यूल से मचा सियासी संग्राम, बंटवारे के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन जिम्मेदार

Viksit Bharat Rozgar Yojana: पहली नौकरी करने जा रहे हैं Join? सरकार देगी 15,000 रुपये, जानें कैसे करें आवेदन

ये 5 फूड्स दिमाग को कर देते हैं कुंद, डॉक्टर ने बताया Mental Health के लिए हैं खतरनाक

पॉटी सूटकेस से न्यूक्लियर ब्रीफ़केस तक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा बेड़े में क्या कुछ रहता है शामिल

KBC 17: इन सवालों का जवाब देकर इंडियन आर्म्ड फ़ोर्स की शेरनियों ने जीते 25 लाख, आपको कितने के जवाब मालूम हैं?

'कुत्ता खाकर भौंक रहा है...' इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी मुंह पर बोल दी थी ये बात, खुद किया खुलासा

Irfan Pathan on Shahid Afridi: इरफान पठान ने पाकिस्तान के दिग्गज शाहिद अफरीदी के मुंह पर बेइज्जती कर दी थी. अब भारतीय खिलाड़ी ने इसका खुद खुलासा किया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 16, 2025, 04:36 PM IST

'कुत्ता खाकर भौंक रहा है...' इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी मुंह पर बोल दी थी ये बात, खुद किया खुलासा

Irfan Pathan on Shahid Afridi

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी छाएं हुए हैं. भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद से वो पूरी तरह सुर्खियों में बने हुए हैं. इस इंटरव्यू में इरफान ने कई बड़े राज खोले हैं. इतना ही नहीं उन्होंने पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी  को लेकर भी बात की है. उन्होंने एक बार अफरीदी के मुंह पर ही बेइज्जती कर दी थी. आए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

शाहिद कुत्ता खाकर आया है- इरफान

इरफान पठान ने बताया कि साल 2006 में भारत ने पाकिस्तान का दौरा किया था. तब कराची से लाहौर के लिए दोनों टीमें एक ही फ्लाइट से रवाना हुई थी. तभी शाहिद अफरीदी ने इरफान के बाल बिगाड़ दिए और उन्हें बच्चा कह दिया. लेकिन इरफान को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि तू कब से मेरा बाप बन गया? ये बात सुनकर अफरीदी गुस्सा हो गए और वो गालियां बकने लगे. 

उसके बाद इरफान उसी फ्लाइट में मौजूद अब्दुल रज्जाक के पास जाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह का मीट मिलता है. फिर रज्जात भी उन्हें अलग-अलग मीट के बारे में बताते हैं. फिर इरफान कहते हैं, "अफरीदी ने शायद कुत्ते का मीट खाया है, तभी इतना भौंक रहा है."

इरफान ने इंटरव्यू में आगे कहा, "उसे समझ आ गया था कि वो जुबानी जंग में नहीं जीत सकता है. उसके बाद से उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा." भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर लड़ाई देखने को मिली है. अब चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या दोनों देशों की सरद हो. आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीरीज नहीं खेली जाती है. हालांकि अब दोनों देश आईसीसी या एसीसी इवेंट में ही एक दूसरे से भिड़ते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

