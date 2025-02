भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है. जिसमें एक बार फिर से मोहम्मद शमी चोटिल हो गए हैं. शमी ने अपने पैर में खिंचाव महसूस किया था.

जिसकी वजह से मैदान पर फिजियो को आना पड़ा. जिसके बाद शमी अपना चौथा ओवर डालकर मैदान से बाहर चले गए. हालांकि इस बात की जानकारी अभी तक नहीं आ सकी है कि उनकी चोट कितनी सीरियस है.

फील्डिंग के लिए मैदान पर आए सुंदर

मोहम्मद शमी को मैच के चौथे ओवर में पैर में खिंचाव की परेशानी महसूस हुई थी. जिसकी वजह से उनको गेंदबाजी में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.

Concern for India! Mohammad Shami off the field after feeling discomfort in his leg 🤕



