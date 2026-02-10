FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs PAK: एक बार फाइनल में हुई भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, टी20 वर्ल्ड कप में कैसे है दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े?

जीबी पंत अस्पताल में मिलेगी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, CM रेखा गुप्ता ने दी सीटी स्कैनर-कैथ लैब व न्यूरो आईसीयू की सौगात

Vada Pav Girl चंद्रिका दीक्षित ने गुपचुप रचाई दूसरी शादी? लाल जोड़े में मिस्ट्री मैन संग शेयर कीं तस्वीरें

क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs PAK: एक बार फाइनल में हुई भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, टी20 वर्ल्ड कप में कैसे है दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े?

IND vs PAK Head to Head: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाना है. इससे पहले जानिए दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े कैसे हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 10, 2026, 04:03 PM IST

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाना है. हालांकि इस मैच से पहले काफी खिचड़ी बनी और पाकिस्तानी सरकार भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर रही थी. लेकिन आईसीसी ने पीसीबी से बातचीत की है, जिसके बाद पाकिस्तान भारत से मैच खेलने के लिए मान गया है. आईसीसी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला सबसे बड़ा और अहम मैच माना जाता है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप में हेड टू हेड आंकड़े कैसे हैं. दोनों टीमों के बीच एक बार फाइनल मुकाबला भी खेला गया है. 

टी20 वर्ल्ड कप में ल्डकैसे हैं भारत-पाकिस्तान के हेड टू हेड आंकड़े?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 8 बार भिड़ंत हुई है. इस दौरान टीम इंडिया ने 7 बार जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 1 बार जीती है. हालांकि आंकड़ों से साफ दिख रहा है कि भारत का पलड़ा एकतरफा भारी नजर आ रहा है. लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा से रोमांचक रहा है और पाकिस्तान भारत को कड़ी टक्कर देती है, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाती है. 

  • टी20 वर्ल्ड कप 2007, भारत (बॉल आउट में जीत)
  • टी20 वर्ल्ड कप 2007 फाइनल, भारत (5 रन से जीत)
  • टी20 वर्ल्ड कप 2012, भारत, (8 विकेट से जीत)
  • टी20 वर्ल्ड कप 2014, भारत, (7 विकेट से जीत)
  • टी20 वर्ल्ड कप 2016, भारत (6 विकेट से जीत)
  • टी20 वर्ल्ड कप 2021, पाकिस्तान (10 विकेट से जीत)
  • टी20 वर्ल्ड कप 2022, भारत (4 विकेट से जीत)
  • टी20 वर्ल्ड कप 2024, भारत (6 रन से जीत)

एक बार फाइनल में हुई है दोनों टीमों की टक्कर

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फाइनल में भी टक्कर हुई है. साल 2007 में वर्ल्ड कप पहली बार खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने अपने नाम किया था. इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 रन से हराया था. हालांकि ये मुकाबला साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था. 

कब और कहां खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान मैच? 

भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में मुकाबला खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस 6.30 बजे से खेला. हालांकि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी. जबकि टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टेलीकास्ट होगा. 

