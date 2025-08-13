'देश के सैनिक कुर्बान होते और हम...' Asia Cup 2025 में भारत के पाकिस्तान से खेलने पर हरभजन सिंह ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
Harbhajan Singh on India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबलो को लेकर हरभजन सिंह चुप्पी तोड़ी है.
एशिया कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान हो गया है. इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को महामुकाबला खेला जाएगा. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर काफी आलोचनाओं हो रही है. इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला रद्द हो गया था. इतना ही नहीं लीग का सेमीफाइनल मैच खेलने से भी भारतीय खिलाड़ियों ने मना कर दिया था. अब हरभजन सिंह ने एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर चुप्पी तोड़ी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.
भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर भज्जी ने तोड़ी चुप्पी
हरभजन सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, "उन्हें ये समझने की जरूरत है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं. ये मेरे लिए बहुत सरल है. सैनिक जो सीमा पर खड़ा है, जिसका परिवार अक्सर उसे देखने नहीं जाता है, जो कभी-कभी अपने जीवन का बलिदान देता है और कभी घर नहीं लौटता है. उनका बलिदान हम सभी के लिए बहुत बड़ा है. उसकी तुलना में ये बहुत छोटी बात है कि हम एक क्रिकेट मैच खेलना नहीं छोड़ सकते. ये बहुत छोटी बात है."
उन्होंने आगे कहा, "हमारी सरकार का एक ही रुख है. खून और पानी एक साथ नहीं. ऐसा नहीं हो सकता कि सीमा पर लड़ाई हो, दोनों देशों के बीच तनाव हो और हम क्रिकेट खेलने जाएं. जब तक ये बड़े मुद्दे सुलझ नहीं जाते, तब तक क्रिकेट बहुत छोटा मामला है."
भज्जी बात करते हुए आगे कहा, "हमारी जो भी पहचान है, वो इस देश के कारण है. चाहे आप खिलाड़ी हों, अभिनेता हों या कोई और देश से बड़ा कोई नहीं है. देश सबसे पहले आता है और इसके प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं. उन्हें पूरा किया जाना चाहिए. क्रिकेट मैच ना खेलना बहुत मामुली सी चीज है देश के सामने."
