IND vs PAK Handshake Controversy: एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ हार के बाद शोएब अख्तर ने दिया विवादित बयान, जानें क्या कहा

क्रिकेट
IND vs PAK Handshake Controversy: भारत के खिलाफ हार के बाद पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज शोएब अख्तर ने अपना आपा खो दिया और एक विवादित बयान दे दिया है.
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 14 सितंबर को दुबई में मुकाबला खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. लेकिन विवाद तब छिड़ा, जब भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के बाद किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया. वहीं अब पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज शोएब अख्तर ने हैंडशेक कंट्रोवर्सी को लेकर विवादित बयान दे दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.
शोएब अख्तर ने दिया विवादित बयान
शोएब अख्तर ने पाक के एक टीवी शो पर भारत और पाकिस्तान मैच के बाद कहा, हम भी कारगिल के बाद भारत गए थे. हमने भारत को उसके घर पर फेंटा लगाया था. तब हमने वनडे जीते, टेस्ट जीते. लेकिन उसके बाद अपने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था. ये सब देशों के बीच चल रहा है. आप अपनी सॉलिडेरिटी दिखाओ, लेकिन ये प्लेटफॉर्म उसके लिए बिल्कुल नहीं है. आप ये कर सकते हैं हम मना नहीं कर रहे हैं.
कैसा रहा भारत-पाकिस्तान मैच
पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. लेकिन टीम का ये फैसला पूरी तरह गलत साबित हुआ. भारतीय गेंदबाजों के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए. टीम 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 128 रन बनाए. टीम के लिए साहिबजादा फरहना ने 40 और शाहीन अफरीदी ने 33 रनों की सबसे बड़ी पारियां खेली. वहीं भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव ने 3 विकेट, बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट लिया.
फिर जब भारत 129 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरा, तो अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक बैटिंग की और 13 गेंदों में 31 रन ठोक दिए. उसके बाद तिलक वर्मा ने 31 रन बनाए. वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 47 रनों की पारी खेली और 15.5 ओवरों में ही टारगेट को चेज कर दिया.
