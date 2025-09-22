Add DNA as a Preferred Source
IND vs PAK: एक बार फिर हुई पाकिस्तान की बेइज्जती, भारतीय खिलाड़ियों ने नहीं मिलाया हाथ

IND vs PAK Handshake Controversy: एशिया कप 2025 सुपक 4 में एक बार फिर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 22, 2025, 12:18 AM IST

IND vs PAK Handshake Controversy

एशिया कप 2025 सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मैच में पाकिस्तान ने 172 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे टीम इंडिया ने 18.5 ओवरों में ही पूरी कर दिया. लेकिन खास बात ये रही कि पिछली बार की तरह इस बार भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. इससे पहले एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज मुकाबले में भी भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा किया था. 

भारतीय खिलाड़ियों ने नहीं मिलाया हाथ

एशिया कप 2025 में जब पहली बार भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ और भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, तो हैंडशेक कंट्रोवर्सी काफी हुई थी. लेकिन सुपर 4 में एक बार फिर भारत ने कुछ ऐसा ही किया है. पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया और अब हैंडशेक कंट्रोवर्सी की चर्चा फिर शुरू हो गई है. 

अभिषेक-गिल से भिड़े शाहीन-रऊफ

172 रनों का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बीच 105 रनों की पार्टनरशिप हुई. दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई. लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों को ये हजम नहीं हुआ. तभी हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी दोनों ही गिल और अभिषेक से भिड़ गए, जिसके बाद सोशल मीडिया इस बात पर तूल पकड़ लिया है. 

ऐसी रही पाकिस्तान की पारी

पाकिस्तान ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए साहिबजादा फरहान ने 58 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा सैम अयूब और मोहम्मद नवाज 21-21 रन बना सके. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 15 रनों के ऊपर नहीं बना सका.

