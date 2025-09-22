IND vs PAK: एक बार फिर हुई पाकिस्तान की बेइज्जती, भारतीय खिलाड़ियों ने नहीं मिलाया हाथ
IND vs PAK: अभिषेक-गिल की धुलाई से बौखलाए पाकिस्तानी खिलाड़ी, भारतीय बल्लेबाजों से भिड़े शाहीन-रऊफ
सिर्फ डेटा डिलीट करना ही नहीं पुराना फोन बेचने से पहले करें ये 5 काम, नहीं तो सारी प्राइवेसी हो जाएगी लीक
भारत में छुपी है ऐसी जगह जहां बादलों के बीच रहते हैं लोग, स्वर्ग से कम नहीं हैं नजारें
अगर तेजस एक्सप्रेस से कर रहे हैं सफर और ट्रेन हो गई लेट, तो कैसे और कहां अप्लाई करने से वापस मिलेगा पैसा
Rashifal 22 September 2025: आज इन राशियों के लोग पैसे की लेन-देन में बरतें सावधानी, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Rain Alert: विदा लेते-लेते इन राज्यों में जमकर बरसेगा मानसून, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी
4 साल की सजा काटने के बाद फिर से भेजा जेल, कोरोना के बारे में दुनिया को बताने वाली पत्रकार से चीन ले बदला
IND vs PAK: पाकिस्तान ने मैच से पहले कर दिया 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बड़ा ड्रामा, मैदान पर '6-0' क्यों चिल्ला रहे थे हारिस रऊफ
क्रिकेट
IND vs PAK Handshake Controversy: एशिया कप 2025 सुपक 4 में एक बार फिर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया है.
एशिया कप 2025 सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मैच में पाकिस्तान ने 172 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे टीम इंडिया ने 18.5 ओवरों में ही पूरी कर दिया. लेकिन खास बात ये रही कि पिछली बार की तरह इस बार भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. इससे पहले एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज मुकाबले में भी भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा किया था.
भारतीय खिलाड़ियों ने नहीं मिलाया हाथ
एशिया कप 2025 में जब पहली बार भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ और भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, तो हैंडशेक कंट्रोवर्सी काफी हुई थी. लेकिन सुपर 4 में एक बार फिर भारत ने कुछ ऐसा ही किया है. पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया और अब हैंडशेक कंट्रोवर्सी की चर्चा फिर शुरू हो गई है.
अभिषेक-गिल से भिड़े शाहीन-रऊफ
172 रनों का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बीच 105 रनों की पार्टनरशिप हुई. दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई. लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों को ये हजम नहीं हुआ. तभी हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी दोनों ही गिल और अभिषेक से भिड़ गए, जिसके बाद सोशल मीडिया इस बात पर तूल पकड़ लिया है.
ऐसी रही पाकिस्तान की पारी
पाकिस्तान ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए साहिबजादा फरहान ने 58 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा सैम अयूब और मोहम्मद नवाज 21-21 रन बना सके. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 15 रनों के ऊपर नहीं बना सका.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.