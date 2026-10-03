IND vs PAK Final: भारत ने जीता लगातार दूसरा गोल्ड, पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर रचा इतिहास; फाइनल में बने ढेरों रिकॉर्ड्स

India vs Pakistan Final Highlights: एशियन गेम्स 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 19 रनों से अपने नाम कर लिया है.

भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया है. एशियन गेम्स 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 19 रनों से अपने नाम कर लिया है. फाइनल में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने ताबड़तोड़ बैटिंग की और 211 रन बोर्ड पर लगा दिए. इसका पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 192 रन बना सकी और गोल्ड मेडल मैच हार गई. इसके साथ ही भारत ने लगातार दूसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. एशियन गेम्स 2026 फाइनल में भारत और पाकिस्तान मैच के दौरान ढेरों रिकॉर्ड्स बने हैं.

फाइनल में भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 211 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों में 3 चौके और 7 छक्कों की मदद से 61 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके अलावा, तिलक वर्मा ने 22 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 51 रन बनाए. इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 192 रन बना सकी. टीम के लिए हसन नवाज ने 51 गेंदों में 5 चौके और 7 छक्कों की मदद से 96 रनों की पारी खेली. इसके अलावा, सैम अयूब ने 29 और माज सदाकत ने 23 रन बनाए.

भारत ने जीता लगाताक दूसरा गोल्ड

एशियन गेम्स 2026 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीता है. टीम इंडिया का ये लगातार दूसरा गोल्ड है. इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2023 गोल्ड जीता था. भारत और अफगानिस्तान के बीच गोल्ड मेडल मैच खेला जाना था, लेकिन बारिश के कारण मैच रद्द हो गया था. अफगानिस्तान की पारी 18.2 ओवरों हो चुके थे और टीम सिर्फ 112 रन बना सकी थी. लेकिन फिर बारिश हुई और मैच रद्द हो गया. ऐसे में आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से भारत का पलड़ा भारी था. ऐसे में नियम के अनुसार, भारत को गोल्ड और अफगानिस्तान को सिल्वर मेडल मिला था.

भारत-पाकिस्तान फाइनल में बने ढेरों रिकॉर्ड्स

400 T20 छक्के लगाने में सबसे कम गेंदें

3027 गेंद आंद्रे रसेल

3513 गेंद अभिषेक शर्मा

3557 गेंद क्रिस गेल

3803 गेंद टिम डेविड

3944 गेंद कीरोन पोलार्ड

4045 गेंद निकोलस पूरन

4072 गेंद ईवन लुईस

एक कैलेंडर ईयर में सबसे कम गेंदों में 100 T20 छक्के

589 आंद्रे रसेल (2019)

651 अभिषेक शर्मा (2026)

653 डेवाल्ड ब्रेविस (2025)

724 क्रिस गेल (2016)

728 करनबीर सिंह (2025)

T20 में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

108 - अभिषेक शर्मा, 2025 (7.3519)

104 - अभिषेक शर्मा, 2026 (6.4327)

90 - वैभव सूर्यवंशी, 2026 (5.1)

87 - अभिषेक शर्मा, 2024 (6.5402)

85 - सूर्यकुमार यादव, 2022 (10.0471)

भारत-पाकिस्तान T20I मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के

7 - युवराज सिंह, अहमदाबाद, 2012

7 - अभिषेक शर्मा, निशिन, 2026

5 - अभिषेक शर्मा, दुबई, 2025

T20I की एक पारी में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा छक्के

7 - मोहम्मद रिज़वान बनाम साउथ अफ्रीका, लाहौर, 2021

7 - हसन नवाज़ बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, 2025

7 - मोहम्मद हारिस बनाम बांग्लादेश, लाहौर, 2025

7 - हसन नवाज बनाम भारत, निशिन, 2026

5 से ज़्यादा टीमों वाले टूर्नामेंट के फाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान

बेंसन एंड हेजेज वर्ल्ड चैंपियनशिप 1984/85 - भारत 8 विकेट से जीता (मेलबर्न)

ऑस्ट्रल-एशिया कप 1986 - पाकिस्तान आखिरी गेंद पर 1 विकेट से जीता (शारजाह)

ऑस्ट्रल-एशिया कप 1994 - पाकिस्तान 39 रन से जीता (शारजाह)

T20 वर्ल्ड कप 2007 - भारत 5 रन से जीता (जोहान्सबर्ग)

ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 - पाकिस्तान 180 रन से जीता (द ओवल)

एशिया कप 2025 - भारत 5 विकेट से जीता (दुबई)

एशियन गेम्स 2026 - भारत 19 रन से जीता (निशिन)

T20I में पाकिस्तान के लिए नॉन-ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा स्कोर

107* - मोहम्मद हारिस बनाम बांग्लादेश, लाहौर, 2025

99* - मोहम्मद हफीज बनाम न्यूजीलैंड, हैमिल्टन, 2020

96 - हसन नवाज़ बनाम भारत, निशिन, 2026

94 - उमर अकमल बनाम ऑस्ट्रेलिया, मीरपुर, 2014

89* - सरफराज अहमद बनाम स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2018

T20I में भारत के खिलाफ सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर करने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज

96 - हसन नवाज, निशिन, 2026

79* - मोहम्मद रिजवान, दुबई, 2021

71 - मोहम्मद रिजवान, दुबई, 2022

68* - बाबर आजम, दुबई, 2021

61 - मोहम्मद हफीज, बेंगलुरु, 2012

पाकिस्तान ने जीता सिल्वर

भारत के खिलाफ हारने के बाद भी पाकिस्तान ने दूसरे स्थान पर खत्म किया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया है. इसी के साथ पुरुष क्रिकेट में गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज मेडल की टीमें मिल गई हैं. भारत ने गोल्ड, पाकिस्तान ने सिल्वर और श्रीलंका ने ब्रांज मेडल जीत लिया है. श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच ब्रांज मेडल मैच खेला गया था, जिसमें श्रीलंका ने 63 रनों से जीत हासिल की है. हालांकि, महिला क्रिकेट में भी भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है.

अब कैसी है मेडल टैली?

महिला और पुरुष क्रिकेट में भारतीय टीम ने गोल्ड जीता है. इसके साथ ही भारत ने खबर लिखने तक कुल 19 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है. 19 गोल्ड, 26 सिल्वर और 36 ब्रांज के साथ भारत ने अब तक 81 मेडल अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही भारत एशियन गेम्स 2026 मेडल टैली में 5वें स्थान पर है.