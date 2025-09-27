IND vs PAK Final Pitch Report: दुबई में रनों की होगी बरसात या गेंदबाज काटेंगे गदर? जानें फाइनल में किसे मिलेगा पिच का साथ

Add DNA as a Preferred Source
IND vs PAK Final Pitch Report: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा.आइए जानते हैं कि दुबई की पिच से किसे फायदा मिलेगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 27, 2025, 03:26 PM IST

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला जा रहा है. इस टूर्नामेंट में अब तक दो बार दोनों टीमों की भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें भारत ने एक बार 6 विकेट और एक बार 7 विकेट से पाकिस्तान को हराया है. वहीं अब तीसरी बार खिताबी मुकाबले में भिड़ंत होगी. आइए जानते हैं कि दुबई की पिच से किसे फायदा मिलेगा. गेंदबाज या बल्लेबाज किसका दबदबा होगा. 

दुबई की पिच रिपोर्ट

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अलग-अलग पिचे हैं. भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला यहीं खेला गया और दोनों टीमों ने 200 प्लस रन बनाए. लेकिन इस मैदान पर ऐसी भी पिच हैं, जिसपर स्पिनर्स का जादू चलता है. ऐसी उम्मीद है कि एशिया कप का फाइनल स्पिनर्स फ्रेंडली पिच पर ही खेला जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो गेंदबाजों की फुल मौज होने वाली है. वहीं बल्लेबाजों को एक-एक रन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है. दोनों टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

एशिया कप 2025 में दो बार हार चुकी है पाकिस्तान

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान सबसे पहले ग्रुप स्टेज मुकाबले में भिड़ी थीं. इस मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी. उसके बाद भारत और पाकिस्तान का सामना सुपर 4 में हुआ था. तब टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी. ऐसा पहली बार हो रहा है, जब एशिया कप में तीन-तीन बार पाकिस्तान और भारत की भिड़ंत हो रही है. 

एशिया कप इतिहास में पहली बार होगा भारत-पाकिस्तान का फाइनल

एशिया कप की शुरुआत साल 1984 से वनडे फॉर्मेट में हुई थी. उसके बाद साल 2016 में टी20 फॉर्मेट में भी एशिया कप खेला जाना लगा. इस दौरान भारत ने कुल 8 बार खिताब अपने नाम किया. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला गया हो. इसी वजह से ये फाइनल मुकाबला ऐतिहासिक होने वाला है. 

भारत-पाकिस्तान का फुल स्क्वाड 

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

पाकिस्तान- सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस राऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मोकिम.

