Asia Cup 2025 Prize Money: टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, पाकिस्तान भी बनी मालामाल; यहां देखें किसे मिला कितना पैसा
IND vs PAK Final: पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ बने नंबर-1
IND vs PAK: टॉस के समय दिखे 2 अलग-अलग प्रेजेंटर, रवि शास्त्री ने नहीं की पाक कप्तान से बात
IND vs PAK Final: जसप्रीत बुमराह ने गिराया रऊफ का 'जहाज', बोल्ड करके उड़ाया मजाक, मुंह देखता रह गया पाक गेंदबाज
US Shooting: अमेरिका के मिशिगन में चर्च पर हमला, गोलीबारी और आगजनी, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया
IND vs PAK Final: हार्दिक पंड्या फाइनल से बाहर, जानें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का क्यों नहीं मिला मौका?
VVIP खेल से लेकर सीक्रेट ईमेल तक... स्वामी चैतन्यानंद के एक-एक गुनाह से उठेगा पर्दा, कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी में भेजा
IND vs PAK Boycott: फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर छिड़ी भारत-पाकिस्तान मैच बॉयकॉट की जंग, फैंस ने याद किया पहलगाम
वो मशहूर एक्ट्रेस जिसके हंसने पर डायरेक्टर ने जड़ दिया था थप्पड़, रोते-रोते पूरा सीन किया था शूट
IND vs PAK: अजमेर दरगाह में टीम इंडिया के लिए हुई स्पेशल दुआ, तो कहीं हुई पाठ-पूजा; वीडियो हुई वायरल
क्रिकेट
IND vs PAK Final: पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल में कुलदीप यादव ने इतिहास रच दिया है और एशिया के नए किंग बन गए हैं.
एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने इतिहास रच दिया है और एशिया के नए गेंदबाज बन गए हैं. पाकिस्तान ने फाइनल में पहले खेलते हुए 19.1 ओवरों में 146 रन बनाए और टीम ऑलआउट हो गई. इसकी वजह कुलदीप यादव रहे. क्योंकि उन्होंने काफी घातक गेंदबाजी की और कुल 4 विकेट अपने नाम किए हैं. कुलदीप ने पूर्व श्रीलंकाई गेंदबाज लसिथ मलिंगा को पछाड़ दिया है और नंबर-1 गेंदबाज बन गए हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने कौनसे रिकॉर्ड बनाए हैं.
कुलदीप ने मलिंगा को पछाड़ा
कुलदीप यादव ने फाइनल में 4 ओवरों में 30 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए हैं. कुलदीप ने फखर जमन, सैम अयूब, सलमाल आगा और शाहीन अफरीदी को अपना शिकार बनाया. खास बात ये रही कि कुलदीन ने एक ही ओवर में तीन विकेट अपने नाम किए. इस स्पेल के बाद कुलदीप ने एशिया कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम कर लिए हैं. उन्होंने एशिया कप के इतिहास में अब तक कुल 36 विकेट अपने नाम किए हैं. इससे पहले लसिथ मलिंगा 33 विकेट के साथ पहले स्थान पर थे.
एक एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
एक T20I सीरीज में सर्वाधिक विकेट
बता दें कि एशिया कप 2025 में कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं और पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 7 मैचों में 17 विकेट अपने नाम किए हैं. हालांकि इस एशिया कप में कोई अन्य बल्लेबाज उनके आस-पास भी नहीं है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.