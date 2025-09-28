IND vs PAK Final: पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ बने नंबर-1

IND vs PAK Final: पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल में कुलदीप यादव ने इतिहास रच दिया है और एशिया के नए किंग बन गए हैं.

एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने इतिहास रच दिया है और एशिया के नए गेंदबाज बन गए हैं. पाकिस्तान ने फाइनल में पहले खेलते हुए 19.1 ओवरों में 146 रन बनाए और टीम ऑलआउट हो गई. इसकी वजह कुलदीप यादव रहे. क्योंकि उन्होंने काफी घातक गेंदबाजी की और कुल 4 विकेट अपने नाम किए हैं. कुलदीप ने पूर्व श्रीलंकाई गेंदबाज लसिथ मलिंगा को पछाड़ दिया है और नंबर-1 गेंदबाज बन गए हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने कौनसे रिकॉर्ड बनाए हैं.

कुलदीप ने मलिंगा को पछाड़ा

कुलदीप यादव ने फाइनल में 4 ओवरों में 30 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए हैं. कुलदीप ने फखर जमन, सैम अयूब, सलमाल आगा और शाहीन अफरीदी को अपना शिकार बनाया. खास बात ये रही कि कुलदीन ने एक ही ओवर में तीन विकेट अपने नाम किए. इस स्पेल के बाद कुलदीप ने एशिया कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम कर लिए हैं. उन्होंने एशिया कप के इतिहास में अब तक कुल 36 विकेट अपने नाम किए हैं. इससे पहले लसिथ मलिंगा 33 विकेट के साथ पहले स्थान पर थे.

एक एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

कुलदीप यादव 17 विकेट (2025)

अजंता मेंडिस 17 विकेट, (2007)

इरफान पठान 14 विकेट (2004)

सचिन तेंदुलकर 14 विकेट (2004)

एक T20I सीरीज में सर्वाधिक विकेट

17 - कुलदीप यादव, एशिया कप 2025

17 - फजलहक फारूकी, टी20 वर्ल्ड कप 2024

17 - अर्शदीप सिंह, टी20 वर्ल्ड कप 2024

16 - वानिंदु हसरंगा, टी20 वर्ल्ड कप 2021

बता दें कि एशिया कप 2025 में कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं और पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 7 मैचों में 17 विकेट अपने नाम किए हैं. हालांकि इस एशिया कप में कोई अन्य बल्लेबाज उनके आस-पास भी नहीं है.

