IND vs PAK Final: जसप्रीत बुमराह ने गिराया रऊफ का 'जहाज', बोल्ड करके उड़ाया मजाक, मुंह देखता रह गया पाक गेंदबाज

क्रिकेट
IND vs PAK Final: भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ के जहाज वाले एक्शन का रिएक्शन दिया है.
एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 146 रन बोर्ड पर लगाए हैं. लेकिन मजेदार बात ये रही, जब जसप्रीत बुमराह 18वां ओवर डाल रहे थे और उनके सामने हारिस रऊफ थे, तभी बुमराह ने रऊफ को क्लीन बोल्ड आउट किया, जिसके बाद बुमराह ने हाथ से जहाज गिराने का रिएक्शन दिया. दरअसल, रऊफ ने 14 सितंबर को हुए मैच में इसी तरह से रिएक्शन दिया था. वहीं बुमराह के रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.
बुमराह ने गिराया रऊफ का जहाज
पाकिस्तान की पारी के 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को क्लीन बोल्ड आउट किया, जिसके बाद रऊफ के एक्शन का बुमराह ने रिएक्शन दिया है. रऊफ 14 सितंबर को हुए भारत और पाकिस्तान मैच में फैंस की ओर देखते हुए जहाज गिराने का का रिएक्शन दिया था, जिसके बाद आईसीसी ने उनपर जुर्माना ठोका था. वहीं अब बुमराह ने उन्हें आउट करते हुए उनके एक्शन का रिएक्शन दिया है.
Bumrah literally done this in front of Haris Rauf 😭🔥🔥🔥 #indvspak2025 || #AsiaCupFinal pic.twitter.com/arDTRSf6Ed— Rahul (@meri_mrziii) September 28, 2025
ऐसी रही पाकिस्तान की पारी
पाकिस्तान ने फाइनल में काफी शानदार शुरुआत की थी. फरहान और फखर के बीच 84 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी देखने को मिली. लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने वापसी की और पाकिस्तान को पूरे 20 ओवर बैटिंग नहीं करनी दी. पाक की टीम 19.1 ओवरों में 146 रन पर ऑलआउट हो गई.
