Asia Cup 2025 Final: अगर भारत-पाकिस्तान मैच में हुई बारिश, तो कौन बनेगा चैंपियन? जानिए क्या कहता है नियम

क्रिकेट
Asia Cup 2025 Final: भारत -पाकिस्तान के बीच फाइनल रविवार को दुबई में खेला जाएगा. लेकिन अगर मैच में बारिश ने अपनी खलल डाली और मुकाबला रद्द करना पड़ा, तो कौन एशिया कप विजेता बनेगा?
एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. लेकिन अगर इस मैच में बारिश ने अपनी खलल डाली और मुकाबला रद्द करना पड़ा, तो ऐसे में कौन एशिया कप विजेता बनेगा? आज हम आपको बताएंगे कि एशिया कप 2025 फाइनल में अगर ऐसा होता है, तो इसका नियम क्या कहता है.
अगर बारिश के कारण रद्द हुआ मैच, तो कौन बनेगा चैंपियन?
एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए एसीसी ने पहले ही रिजर्व डे रख दिया है. लेकिन सवाल ये है कि मान लेते हैं कि 28 को बारिश हुई और मैच 29 सितंबर यानी रिजर्व डे पर रखा गया. हालांकि अगर रिजर्व डे पर भी बारिश हो जाए और मैच नहीं हो सके, तो चैंपियन किसे बनाया जाएगा. अगर बारिश के कारण किसी भी हालत में भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं हो पाता है, तो दोनों ही टीम को एशिया कप 2025 का चैंपियन बनाया जाएगा. दोनों टीमें संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दी जाएंगी.
कैसा होगा 28 सितंबर को दुबई का मौसम?
एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. 28 सितंबर को दुबई का मौसम बिल्कुल साफ रहने की उम्मीद है. बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है. तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. वहीं नमी 53 प्रतिशत रहेगी. हालांकि 16 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी.
भारत-पाकिस्तान का फुल स्क्वाड
भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह.
पाकिस्तान- सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस राऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मोकिम.
