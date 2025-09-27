Asia Cup 2025 फाइनल से पहले कितनी बार भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ खिताबी मुकाबला? रिजल्ट उड़ा देगा होश

Vijay rally Stampede: ग्राउंड में 10,000 लोगों का था स्पेस, एक्टर को देखने पहुंच गई 50,000 की भीड़!
Asia Cup 2025, India vs Pakistan Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 फाइनल से पहले कुल इतनी बार खिताबी मुकाबला खेला गया है. यहां देखें आंकड़े क्या कहते हैं.
एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है. ये खिताबी मुकाबला रविवार 28 सितंबर को रात 8 बजे से दुबई में खेला जाएगा. लेकिन क्या आपको बता है कि इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी बार अन्य टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया है. अगर नहीं, तो आप यहां जान सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी बार खिताबी मुकाबले के लिए भिड़ंत हुई है.
भारत-पाकिस्तान के बीच कितनी बार हुआ है फाइनल?
भारत और पाकिस्तान के इतिहास में अब तक 10 बार फाइनल मुकाबला खेला गया है, जिसमें से टीम इंडिया ने 3 फाइनल अपने नाम किए हैं और 7 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं. सबसे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट 1985 में फाइनल खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी. उसके बाद साल 1986 और 1994 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रल-एशिया कप की ट्रॉफी जीती थी. वहीं साल 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने बाजी मारी थी. हालांकि आखिरी बार साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया था.
ऐसे में अब भारत और पाकिस्तान के बीच 13वीं बार फाइनल खेला जाएगा. अब देखना ये दिलचस्प है कि क्या टीम इंडिया आंकड़ों में आगे बढ़ेगा या पाकिस्तान अपना दबदबा बनाए रखती है. एशिया कप 2025 का फाइनल काफी रोमांचक होने वाला है.
एशिया कप में पहली बार होगी फाइनल में भिड़ंत
एशिया कप की शुरुआत साल 1984 से वनडे फॉर्मेट में हुई थी. उसके बाद साल 2016 में टी20 फॉर्मेट में भी एशिया कप खेला जाना लगा. इस दौरान भारत ने कुल 8 बार खिताब अपने नाम किया. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला गया हो. इसी वजह से ये फाइनल मुकाबला ऐतिहासिक होने वाला है.
