Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Vijay rally Stampede: ग्राउंड में 10,000 लोगों का था स्पेस, एक्टर को देखने पहुंच गई 50,000 की भीड़!

'पाकिस्तान ने अपना बेस्ट बचाकर रखा है...', भारत के खिलाफ फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने दिया बड़ा बयान

Actor Vijay Karur Rally Stampede Live: तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत, 58 से ज्यादा घायल

Asia Cup 2025 फाइनल से पहले कितनी बार भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ खिताबी मुकाबला? रिजल्ट उड़ा देगा होश

30KM दूर से ही कर देगा खात्मा... दुश्मनों की नींद उड़ाने आ रहा 'अनंत शस्त्र', सेना ने कर डाली ₹30,000 करोड़ की डील

अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग

Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन

Asia Cup 2025 Final: अगर भारत-पाकिस्तान मैच में हुई बारिश, तो कौन बनेगा चैंपियन? जानिए क्या कहता है नियम

प्रसार भारती मौजूद होगा देश का पहला AI बैंड 'त्रिलोक', वेव्स ओटीटी पर करिए एंजॉय 

Delhi BMW Accident Case: गगनप्रीत कौर को मिली बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट इन शर्तों पर दी जमानत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Vijay rally Stampede: ग्राउंड में 10,000 लोगों का था स्पेस, एक्टर को देखने पहुंच गई 50,000 की भीड़!

Vijay rally Stampede: ग्राउंड में 10,000 लोगों का था स्पेस, एक्टर को देखने पहुंच गई 50,000 की भीड़!

'पाकिस्तान ने अपना बेस्ट बचाकर रखा है...', भारत के खिलाफ फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने दिया बड़ा बयान

'पाकिस्तान ने अपना बेस्ट बचाकर रखा है...', भारत के खिलाफ फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने दिया बड़ा बयान

Actor Vijay Karur Rally Stampede Live: तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत, 58 से ज्यादा घायल

Vijay Rally Stampede: तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत, 58 से ज्यादा घायल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग

अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग

Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन

Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन

IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी

IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Asia Cup 2025 फाइनल से पहले कितनी बार भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ खिताबी मुकाबला? रिजल्ट उड़ा देगा होश

Asia Cup 2025, India vs Pakistan Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 फाइनल से पहले कुल इतनी बार खिताबी मुकाबला खेला गया है. यहां देखें आंकड़े क्या कहते हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 27, 2025, 09:45 PM IST

Asia Cup 2025 फाइनल से पहले कितनी बार भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ खिताबी मुकाबला? रिजल्ट उड़ा देगा होश

ind vs pak final

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है. ये खिताबी मुकाबला रविवार 28 सितंबर को रात 8 बजे से दुबई में खेला जाएगा. लेकिन क्या आपको बता है कि इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी बार अन्य टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया है. अगर नहीं, तो आप यहां जान सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी बार खिताबी मुकाबले के लिए भिड़ंत हुई है. 

भारत-पाकिस्तान के बीच कितनी बार हुआ है फाइनल?

भारत और पाकिस्तान के इतिहास में अब तक 10 बार फाइनल मुकाबला खेला गया है, जिसमें से टीम इंडिया ने 3 फाइनल अपने नाम किए हैं और 7 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं. सबसे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट 1985 में फाइनल खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी. उसके बाद साल 1986 और 1994 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रल-एशिया कप की ट्रॉफी जीती थी. वहीं साल 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने बाजी मारी थी. हालांकि आखिरी बार साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया था.

  1. वर्ल्ड चैंपियनशिप 1985- भारत
  2. ऑस्ट्रल-एशिया कप 1986- पाकिस्तान
  3. विल्स ट्रॉफी 1991- पाकिस्तान
  4. ऑस्ट्रल-एशिया कप 1994- पाकिस्तान
  5. सिल्वर जुबली कप (पहली फाइनल)1998- भारत
  6. पेप्सी कप 1999- पाकिस्तान
  7. कोका-कोला कप 1999- पाकिस्तान
  8. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007- भारत
  9. किटप्ली कप 2008- पाकिस्तान
  10. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी     2017- पाकिस्तान

ऐसे में अब भारत और पाकिस्तान के बीच 13वीं बार फाइनल खेला जाएगा. अब देखना ये दिलचस्प है कि क्या टीम इंडिया आंकड़ों में आगे बढ़ेगा या पाकिस्तान अपना दबदबा बनाए रखती है. एशिया कप 2025 का फाइनल काफी रोमांचक होने वाला है. 

एशिया कप में पहली बार होगी फाइनल में भिड़ंत

एशिया कप की शुरुआत साल 1984 से वनडे फॉर्मेट में हुई थी. उसके बाद साल 2016 में टी20 फॉर्मेट में भी एशिया कप खेला जाना लगा. इस दौरान भारत ने कुल 8 बार खिताब अपने नाम किया. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला गया हो. इसी वजह से ये फाइनल मुकाबला ऐतिहासिक होने वाला है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Donald Trump ने तैयार किया शांति बहाली का प्रस्ताव, खत्म होगा Israel-Hamas संघर्ष?
Donald Trump ने तैयार किया शांति बहाली का प्रस्ताव, खत्म होगा Israel-Hamas संघर्ष?
Uric Acid: इन 3 पत्तों से बनी चटनी साफ कर देगी यूरिक एसिड, ऐसे करें तैयार
इन 3 पत्तों से बनी चटनी साफ कर देगी यूरिक एसिड, ऐसे करें तैयार
Viral Video: एस्केलेटर पर साइकिल लिए ही चढ़ गए अंकल, वीडियो देख लोगों ने पकड़ा माथा, कहा- 'बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स'
एस्केलेटर पर साइकिल लिए ही चढ़ गए अंकल, वीडियो देख लोगों ने पकड़ा माथा, कहा- 'बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स'
UP: इंटरव्यू के लिए सिलवाने जा रहे थे कपड़े... तेज रफ्तार कार चालक ने मामूली कहासुनी पर घोंपा चाकू
UP: इंटरव्यू के लिए सिलवाने जा रहे थे कपड़े... तेज रफ्तार कार चालक ने मामूली कहासुनी पर घोंपा चाकू
Bihar: बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रचा खूनी षड्यंत्र, कई बार पति को स्कॉर्पियो कार से रौंदा
Bihar: बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रचा खूनी षड्यंत्र, कई बार पति को स्कॉर्पियो कार से रौंदा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग
अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग
Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन
Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन
IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी
IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी
IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े
IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े
आंसू क्यों आते हैं? वजह- खुशी, दर्द या कुछ और... जानें चौंकने वाला राज
आंसू क्यों आते हैं? वजह- खुशी, दर्द या कुछ और... जानें चौंकने वाला राज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE