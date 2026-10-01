भारत और पाकिस्तान के बीच 13 बार खेला गया है फाइनल, एशियन गेम्स में एक बार फिर होगी टक्कर; जानें कब-कब हुई भिड़ंत

India vs Pakistan 2026 Final: एशियन गेम्स 2026 का क्रिकेट फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया जाएगा. भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई है.

क्रिकेट फैंस हमेशा भारत और पाकिस्तान मैच के लिए काफी उत्साहित रहते हैं. फैंस एक बार फिर अपना फेवरेट मुकाबला देख पाएंगे. दरअसल, एशियन गेम्स 2026 का क्रिकेट फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया जाएगा. भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई है. एशियन गेम्स 2026 का गोल्ड मेडल मैच के लिए दोनों देश एक दूसरे के सामने होंगे. इस मैच से पहले भारत और पाकिस्तान ने अब तक कुल 13 फाइनल खेले हैं, जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी है. इस बार 14वीं बार दोनों टीमें कोई खिताबी मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगी और ये एक रोमांचक मुकाबला भी हो सकता है.

कैसे रहे एशियन गेम्स के दोनों सेमीफाइनल?

एशियन गेम्स 2026 का पहला सेमीफाइनल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जो बारिश के कारण 13-13 ओवरों का खेला गया था. इस मैच में बांग्लादेश ने 13 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 111 रन बनाए थे. टीम के लिए तौहीद हृदय ने 42 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके जवाब में पाकिस्तान ने 11 ओवरों में 112 रन बनाकर 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया. टीम के लिए अब्दुस समद ने नाबाद 30 और हसन नवाज ने नाबाद 27 रनों की पारी खेली.

दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 169 रन बनाए थे. टीम के लिए ईशान किशन ने नाबाद 80 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में श्रीलंका की पारी 9.5 ओवरों में सिर्फ 45 रनों पर सिमट गई. इसके साथ ही टीम इंडिया ने 124 रनों से मुकाबला जीत लिया और फाइनल में मेडल पक्का कर लिया है.

हारने वाली टीम को भी मिलेगा मेडल

भारत और पाकिस्तान के बीच गोल्ड मेडल मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन इसमें हारने वाली टीम को भी मेडल दिया जाएगा. दरअसल, भारत और पाकिस्तान ने फाइनल में जगह बनाई है, जिसमें जीतने वाली टीम को गोल्ड और हारने वाली टीम को सिल्वर मेडल मिलेगा. क्योंकि, ये दोनों टीमें टॉप-2 में हैं. इसके अलावा, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच ब्रांज मेडल खेला जाएगा. इस मैच में सिर्फ जीतने वाली टीम को ही मेडल मिलेगा, जबकि हारने वाली टीम चौथे स्थान पर खाली हाथ घर लौटेगी.

दरअसल, एशियन गेम्स, ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स का नियम है कि कोई भी इवेंट में टॉप-3 स्थान वाली टीमों या एथलीटों को मेडल दिया जाता है. पहले स्थान को गोल्ड मेडल, दूसरे को सिल्वर मेडल और तीसरे को ब्रांज पदक मिलता है. इसी वजह से फाइनल हारने वाली टीम को सिल्वर मिलेगा, क्योंकि वो दूसरे स्थान पर रहेगी.

13 बार खेला जा चुका है भारत-पाकिस्तान का फाइनल

भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 के फाइनल से पहले एशिया कप 2025 का फाइनल खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने बाजी मारी थी. करीब एक साल बाद एक बार फिर दोनों टीमें खिताबी मुकाबला खेलने जा रही है. इससे पहले तक दोनों देशों के बीच 13 फाइनल हुए हैं, जो साल 1985 से लेकर 2025 तक खेले गए हैं. पहली बार साल 1985 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया था, जिसे भारत ने बाजी मारी थी.

पिछले कुछ सालों से भारत ने पाकिस्तान पर एकतरफा दबदबा बनाया हुआ है. लेकिन इससे पहले पाकिस्तान भारत पर काफी हावी रहती थी. 13 फाइनल में 8 खिताबी मुकाबले अपने नाम किया है. वहीं भारतीय टीम सिर्फ 5 मैच जीत सकी है. इस दौरान दोनों टीमों के बीच सिर्फ दो बार आईसीसी फाइनल खेले गए हैं, जिसमें दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीता है.

कब किसने जीता फाइनल?

भारत- वर्ल्ड चैंपियनशिप 1985 फाइनल

पाकिस्तान- ऑस्ट्रेल-एशिया कप 1986 फाइनल

पाकिस्तान- विल्स ट्रॉफी 1991 फाइनल

पाकिस्तान- ऑस्ट्रेल-एशिया कप 1994 फाइनल

भारत- इंडिपेंडेंस कप 1998 फाइनल

पाकिस्तान- इंडिपेंडेंस कप 1998 फाइनल

भारत- इंडिपेंडेंस कप 1998 फाइनल

पाकिस्तान- पेप्सी कप 1999 फाइनल

पाकिस्तान- कोका कोला कप 1999 फाइनल

भारत- आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 फाइनल

पाकिस्तान- किटप्लाई कप 2008 फाइनल

पाकिस्तान- आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 फाइनल

भारत- एशिया कप 2025 फाइनल

भले ही पाकिस्तान ने 13 में से 8 फाइनल अपने नाम किए हैं. लेकिन दोनों टीमों के बीच सिर्फ दो आईसीसी फाइनल हुए हैं, जिसमें दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबला जीता है. इसके अलावा, एक एसीसी एशिया कप का भी फाइनल हुआ है, जिसमें भारतीय टीम ने बाजी मारी है. ऐसे में अगर बड़े टूर्नामेंट के फाइनल की बात करें, तो टीम इंडिया ने दो और पाकिस्तान ने एक मुकाबला जीता है. साल 2007 और 2025 में भारतीय टीम ने खिताबी मुकाबला जीता है, जबकि पाकिस्तान ने साल 2017 में फाइनल जीता था.