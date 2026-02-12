IND vs PAK मैच से पहले पूर्व पाकिस्तानी सकलैन मुश्ताक ने उगला जहर, BCCI-ICC पर कोलंबो की पिच को लेकर लगाए आरोप

Saqlain Mushtaq Allegation: पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक ने बीसीसीआई और आईसीसी पर कोलंबो की पिच को लेकर आरोप लगा दिए हैं.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान मुकाबले से पहले काफी खिचड़ी पकी है. क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने पहले भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था. लेकिन फिर आईसीसी ने बातचीत की है और पाकिस्तान को खेलने के लिए तैयार किया. लेकिन भारत-पाकिस्तान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक ने बीसीसीआई और आईसीसी पर कोलंबो की पिच को लेकर आरोप लगा दिए हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने बीसीसीआई और आईसीसी पर क्या आरोप लगाए हैं.

सकलैन मुश्ताक ने बीसीसीआई और आईसीसी पर लगाए आरोप

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में रविवार 15 फरवरी को खेला जाना है. लेकिन इससे पहले पूर्व पाकिस्तान दिग्गज सकलैन मुश्ताक ने बीसीसीआई और आईसीसी पर पिच को लेकर आरोप लगा दिए हैं, जिसके बाद क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है. एक शो में सकलैन से पूछा गया था कि कोलंबो में भी ऐसी पिच की उम्मीद है, जिसपर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने विवादित बयान करते हुए कह डाला कि आईसीसी पिच में बदलाव कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को प्लेइंग इलेवन चुनने के लिए सही फैसला लेना पड़ सकता है.

सकलैन मुश्ताक ने कहा, "बीसीसीआई और आईसीसी श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम की पिच में बदलाव कर सकता है. जिस तरह की टेक्नोलॉजी है और जिस तरह के मॉर्डन डे ग्राउंड्समैन हैं, ऐसे मुमकिन है कि ये चेंज हो सकता है. आईसीसी किसके प्रभाव में है, वो हमे अच्छे से पता है." पाकिस्तान ने इसी मैदान पर पहले नीदरलैंड और फिर यूएसए को हराया था. अब पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एक जीत दूर है.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह.

पाकिस्तान- सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक.

