IND vs PAK: पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज बताया भारत के खिलाफ कहां हारा था पाकिस्तान, पढ़िए क्या कहा

India vs Pakistan: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 61 रनों से अपने नाम कर लिया.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 61 रनों से अपने नाम कर लिया. इसके साथ ही टीम इंडिया वर्ल्ड कप में 8-1 से आगे चल रहा है. वहीं इस महामुकाबले के बाद दुनियाभर से इसे लेकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं. इस बीच पाकिस्तान की हार पर पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने भी बयानबाजी की है. उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की हार कहां पर हो गई थी. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

कहां पर हारा पाकिस्तान?

पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज वकार यूनुस ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, "पाकिस्तान ने पहली पारी में ही मैच गंवा दिया था. एक बार जब भारत ने 175 रन बना लिए तो मैच पाकिस्तान की पकड़ से बाहर हो गया था. गेंद स्पिन हो रही थी और सूर्यकुमार यादव ने गेंदबाजी में पूरी समझदारी से बदलाव किए. मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने अपने स्पिन गेंदबाजों का उतना अच्छा इस्तेमाल किया, जितना भारत ने किया था. लेकिन मैच पहली पारी में ही खत्म हो गया था. क्योंकि भारत ने बहुत ज्यादा रन बना लिए थे. हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी बहुत अच्छी नहीं है. लेकिन अगर भारत ने 175 की जगह 140 या 150 रन बनाए होते तो शायद स्थिति अलग होती."

वकार ने आगे कहा, "सूर्यकुमार ने हार्दिक पांड्या को शुरुआत में नई गेंद दी. जसप्रीत बुमराह ने हमेशा की तरह स्टंप्स को निशाना बनाकर और गेंद को स्विंग-सीम कर अच्छा प्रदर्शन किया. उसके बाद पाकिस्तान के लिए स्थिति बहुत मुश्किल हो गई. सलमान अली आगा ने उस्मान तारिक को जल्दी गेंदबाजी के लिए न बुलाकर स्थिति को मुश्किल बना दिया. तारिक ने शानदार प्रदर्शन किया, एक विकेट लिया और सिर्फ 24 रन दिए. हम हफ्तों से उनके बारे में बात कर रहे थे. लेकिन उन्हें बहुत देर तक गेंद नहीं सौंपी गई. जब तक उन्हें गेंद मिली, ईशान किशन अपना काम कर चुके थे. यहीं से मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया."

गावस्कर ने सूर्या की तारीफ में पढ़े कसीदे

भारत के पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर कहा, "सूर्यकुमार ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया है. अमेरिका के खिलाफ मैच में जब भारत 77 रन पर 6 विकेट खोकर मुश्किल में था, तब सूर्या ने टीम को संकट से उबारा और यहां पाकिस्तान के खिलाफ जब वो बल्लेबाजी करने आए तब भारत 88 रन पर दो विकेट खो चुका था और फिर उन्होंने 19वें ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए 32 रन बनाए. भले ही वो बेहतर स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने एक छोर पर डटे रहकर ये सुनिश्चित किया कि विकेट न गिरें."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.