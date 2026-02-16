FacebookTwitterYoutubeInstagram
'चुनाव के दौरान युद्ध का मैदान क्यों बनता है SC?', हिमंत बिस्वा सरमा की विवादित स्पीच पर CJI की सख्त टिप्पणी

पाकिस्तानी दिग्गजों ने बाबर आजम को ठहराया भारत से हार का जिम्मेदार, कई क्रिकेटर्स ने की टीम से बाहर करने की मांग

होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम

दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा

न कर्मचारी, न सैलरी का झंझट! 15 AI एजेंट्स से चल रही ये कंपनी, मीटिंग से लीगल तक संभाल रहे सारे काम

अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख

Ex Pakistani Cricketers on Babar Azam: पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बाबार, शाहीन और शादाब की आलोचना की, बात यहीं नहीं थमी, पूर्व क्रिकेटरों ने तीनों को टीम से बाहर करने की मांग भी उठा दी.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 16, 2026, 03:51 PM IST

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 175 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 114 रनों पर ही सिमट गई और 61 रनों से मुकाबला गंवा दिया. इस मैच में स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने बेहद ही खराब प्रदर्शन किया. इसके अलावा शाहीन अफरीदी और शादाब खान ने भी निराशजनक परफॉर्मेंस की, जिसके बाद पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने तीनों खिलाड़ियों की आलोचना की, बात यहीं नहीं थमी, पूर्व क्रिकेटरों ने बाबर को टीम से बाहर करने की मांग भी उठा दी. बाबर आजम 7 गेंदों में 5 रन बना सके. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

बाबर को बाहर करने की उठी मांग

पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा, "अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं बाबर, शादाब और शाहीन को दोबारा टी20 टीम में नहीं चुनता. उन्हें पाकिस्तान के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के कई मौके मिले हैं. लेकिन कल वो फिर से नाकाम रहे. "

पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने कहा, "भाई बड़े मैचों में ही खिलाड़ियों को अपना जज्बा दिखाना होता है. हमारे खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाए. फहीम अशरफ से गेंदबाजी क्यों नहीं करवाई गई. छे स्पिनरों के साथ उतरने का क्या मतलब है."

बाबर का हमेशा समर्थन करने वाले एक अन्य पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा, "शाहीन, बाबर और शादाब का करियर अवसान पर है. पाकिस्तान की टी20 टीम को नए खिलाड़ियों की जरूरत है, कमजोर टीमों के खिलाफ खोखली जीत की नहीं."

पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा, "आपने एक ऐसे खिलाड़ी बाबर आजम को सुपरस्टार बना दिया है जो आपको एक भी मैच नहीं जिता सकता. पिछले 15-20 सालों से कोई सुधार नहीं हुआ है. स्थिति की दुखद सच्चाई ये है कि एक समय हम भारत को कड़ी चुनौती देते थे, लेकिन आज हम उन्हें हराने का सपना भी नहीं देख सकते."

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद ने एक्स पर लिखा, "बाबर एक बार फिर सस्ते में चला गया. शायद इस प्रारूप में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए ये उसके पास आखिरी मौका था."

पूर्व कप्तान मोइन खान ने कहा, "इस बार हमारी उम्मीदें फिर से जाग उठीं थी, लेकिन एक पेशेवर क्रिकेटर के तौर पर मेरे मन में हमेशा ये आशंका बनी रहती है कि भारतीय खिलाड़ी सबसे महत्वपूर्ण मौके पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे."

पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा, "इस बार मैच से उम्मीद लगाए जाने के पीछे ठोस कारण थे. टीम टी20 क्रिकेट की जरूरतों के अनुरूप ढलती हुई लग रही थी और कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा के मार्गदर्शन में सहज दिख रही थी. लेकिन हमेशा की तरह हम ये भूल गए कि भारतीय टीम वास्तव में कितनी बेहतरीन है. भारत बड़े मैचों की टीम है और हर खिलाड़ी अपनी भूमिका अच्छी तरह से समझता है. दुर्भाग्य से कल का मैच देखकर ये स्पष्ट हो गया कि हमारी सारी रणनीति गलत थी."

