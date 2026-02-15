FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
देवर से अवैध संबंध, पति की बेरहमी से हत्या... झारखंड में महिला की खौफनाक साजिश का खुलासा

देवर से अवैध संबंध, पति की बेरहमी से हत्या... झारखंड में महिला की खौफनाक साजिश का खुलासा

बाबर, शाहीन और शादाब का वक्त खत्म... भारत से हार के बाद बौखलाया पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी, दे दी संन्यास की नसीहत

बाबर, शाहीन और शादाब का वक्त खत्म... भारत से हार के बाद बौखलाया पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी, दे दी संन्यास की नसीहत

Viral Video: खेत में कैंप लगाना चाहती थी विदेशी महिला, हरियाणवी परिवार ने दिया ऐसा जवाब खुशी से झूम उठी 'गोरी मेम'

Viral Video: खेत में कैंप लगाना चाहती थी विदेशी महिला, हरियाणवी परिवार ने दिया ऐसा जवाब खुशी से झूम उठी 'गोरी मेम'

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
O Romeo Cast Fees: बजट का बड़ा हिस्सा ले गए शाहिद? तृप्ति से ज्यादा इस हसीना ने ली फीस, नाना को मिले इतने पैसे

O Romeo Cast Fees: बजट का बड़ा हिस्सा ले गए शाहिद? तृप्ति से ज्यादा इस हसीना ने ली फीस, नाना के हाथ लगे बस इतने पैसे

IND vs PAK T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने युवराज सिंह को पछाड़ा

IND vs PAK T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने युवराज सिंह को पछाड़ा

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

बाबर, शाहीन और शादाब का वक्त खत्म... भारत से हार के बाद बौखलाया पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी, दे दी संन्यास की नसीहत

India vs Pakistan: भारत से टी20 वर्ल्ड कप की 8वीं हार के बार पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी बौखला गया है. उन्होंने तीनों दिग्गजों को टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने की नसीहत दे दी है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 15, 2026, 11:41 PM IST

बाबर, शाहीन और शादाब का वक्त खत्म... भारत से हार के बाद बौखलाया पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी, दे दी संन्यास की नसीहत

India vs Pakistan 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 61 रनों से अपने नाम कर लिया है और सुपर-8 में क्वालिफाई भी कर लिया है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान तीनों ही खिलाड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं. हालांकि भारत से टी20 वर्ल्ड कप की 8वीं हार के बार पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ बौखला गया है. उन्होंने तीनों दिग्गजों को टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने की नसीहत दे दी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

बाबर-शाहीन और शादाब को दी संन्यास की नसीहत

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत से हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद युसुफ ने एक्स पर लिखा, "शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और शादाब खान के लिए समय खत्म हो गया है, पाकिस्तान की टी20 टीम को नए कलाकारों की जरूरत है, कमजोर टीमों के खिलाफ खाली जीत की नहीं चाहिए." हालांकि यूसुफ ने इन तीनों ही दिग्गजों को संन्यास की नसीहत दे डाली है. 

भारत के खिलाफ कैसा रहा तीनों का प्रदर्शन

भारत के खिलाफ बाबर आजम ने 7 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए हैं. हालांकि इससे पहले मैच में बाबर ने 46 रन बना थे. लेकिन पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि छोटी टीमों के खिलाफ जीत गए, तो क्या ही जीते. पाकिस्तानी फैंस को बाबर आजम से काफी उम्मीदे थे, लेकिन एक बार फिर बाबर ने सभी को निराश किया है. 

वहीं शाहीन अफरीदी ने गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 ओवरों में 31 रन लुटा दिए और सिर्फ 1 ही विकेट मिल सका. हालांकि अफरीदी की इस मैच में जमकर कुटाई हुई है. लेकिन अफरीदी ने बल्लेबाजी में 19 गेंदों में नाबाद 23 रन बनाए और टीम के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दूसरे बल्लेबाजी रहे. 

शाबाद खान की बात करें, तो उन्होंने इस मैच में सिर्फ एक ओवर फेंका और कुल 17 रन लुटा दिए. हालांकि कप्तान ने शादाब को दोबारा बॉलिंग का मौका ही नहीं दिया. वहीं बल्लेबाजी में शाबाद 15 गेंदों में 14 रन बना सके. गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही में शाबाद फ्लॉप रहे. इतना ही नहीं शाबाद ने मैदान पर कई मौकों पर खराब फील्डिंग भी की. 

ऐसा रहा भारत-पाकिस्तान मुकाबला

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए थे. टीम के लिए सबसे बड़ी पारी ईशान किशन ने 40 गेंदों में 77 रनों की खेली. पाकिस्तान के लिए सैम अयूब ने 3 विकेट लिया. वहीं रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 18 ओवरों में 114 रनों पर ही सिमट गई और 61 रनों से मुकाबाल हार गई. टीम के लिए उस्मान खान ने 34 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली. इसके अलावा शाहीन अफरीदी ने नाबाद 23 रन बनाए. भारत के लिए हार्दिक, बुमराह, अक्षर और चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिया, जबकि कुलदीप और तिलक ने 1-1 विकेट चटकाया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
O Romeo Cast Fees: बजट का बड़ा हिस्सा ले गए शाहिद? तृप्ति से ज्यादा इस हसीना ने ली फीस, नाना को मिले इतने पैसे
O Romeo Cast Fees: बजट का बड़ा हिस्सा ले गए शाहिद? तृप्ति से ज्यादा इस हसीना ने ली फीस, नाना के हाथ लगे बस इतने पैसे
IND vs PAK T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने युवराज सिंह को पछाड़ा
IND vs PAK T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने युवराज सिंह को पछाड़ा
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम
IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी
IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri: आज महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर ये 8 चीजें चढ़ाएं, तरक्की-खुशियां और पैसा आने के खुलेंगे रास्ते
आज महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर ये 8 चीजें चढ़ाएं, तरक्की-खुशियां और पैसा आने के खुलेंगे रास्ते
साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?
साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?
Mahashivratri Rudrabhishek Samay: महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
Agni Panchak: 17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?  
17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?
महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते
महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते
MORE
Advertisement