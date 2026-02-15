बाबर, शाहीन और शादाब का वक्त खत्म... भारत से हार के बाद बौखलाया पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी, दे दी संन्यास की नसीहत

India vs Pakistan: भारत से टी20 वर्ल्ड कप की 8वीं हार के बार पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी बौखला गया है. उन्होंने तीनों दिग्गजों को टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने की नसीहत दे दी है.

भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 61 रनों से अपने नाम कर लिया है और सुपर-8 में क्वालिफाई भी कर लिया है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान तीनों ही खिलाड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं. हालांकि भारत से टी20 वर्ल्ड कप की 8वीं हार के बार पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ बौखला गया है. उन्होंने तीनों दिग्गजों को टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने की नसीहत दे दी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

बाबर-शाहीन और शादाब को दी संन्यास की नसीहत

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत से हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद युसुफ ने एक्स पर लिखा, "शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और शादाब खान के लिए समय खत्म हो गया है, पाकिस्तान की टी20 टीम को नए कलाकारों की जरूरत है, कमजोर टीमों के खिलाफ खाली जीत की नहीं चाहिए." हालांकि यूसुफ ने इन तीनों ही दिग्गजों को संन्यास की नसीहत दे डाली है.

Time’s up for Shaheen, Babar, and Shadab, Pakistan’s T20 squad needs new performers, not empty wins against weaker sides #T20worldcup — Mohammad Yousaf (@yousaf1788) February 15, 2026

भारत के खिलाफ कैसा रहा तीनों का प्रदर्शन

भारत के खिलाफ बाबर आजम ने 7 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए हैं. हालांकि इससे पहले मैच में बाबर ने 46 रन बना थे. लेकिन पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि छोटी टीमों के खिलाफ जीत गए, तो क्या ही जीते. पाकिस्तानी फैंस को बाबर आजम से काफी उम्मीदे थे, लेकिन एक बार फिर बाबर ने सभी को निराश किया है.

वहीं शाहीन अफरीदी ने गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 ओवरों में 31 रन लुटा दिए और सिर्फ 1 ही विकेट मिल सका. हालांकि अफरीदी की इस मैच में जमकर कुटाई हुई है. लेकिन अफरीदी ने बल्लेबाजी में 19 गेंदों में नाबाद 23 रन बनाए और टीम के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दूसरे बल्लेबाजी रहे.

शाबाद खान की बात करें, तो उन्होंने इस मैच में सिर्फ एक ओवर फेंका और कुल 17 रन लुटा दिए. हालांकि कप्तान ने शादाब को दोबारा बॉलिंग का मौका ही नहीं दिया. वहीं बल्लेबाजी में शाबाद 15 गेंदों में 14 रन बना सके. गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही में शाबाद फ्लॉप रहे. इतना ही नहीं शाबाद ने मैदान पर कई मौकों पर खराब फील्डिंग भी की.

ऐसा रहा भारत-पाकिस्तान मुकाबला

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए थे. टीम के लिए सबसे बड़ी पारी ईशान किशन ने 40 गेंदों में 77 रनों की खेली. पाकिस्तान के लिए सैम अयूब ने 3 विकेट लिया. वहीं रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 18 ओवरों में 114 रनों पर ही सिमट गई और 61 रनों से मुकाबाल हार गई. टीम के लिए उस्मान खान ने 34 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली. इसके अलावा शाहीन अफरीदी ने नाबाद 23 रन बनाए. भारत के लिए हार्दिक, बुमराह, अक्षर और चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिया, जबकि कुलदीप और तिलक ने 1-1 विकेट चटकाया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.